9 октября: морской слон, который гуляет сам по себе и страус-велогонщик

Доброе утро! Готовимся к предстоящим выходным вместе с хорошими новостями. Поехали!

Отлична осенняя погода. Сегодня в Туле будет облачно с прояснениями. А столбики термометров поднимутся до +16 градусов. В субботу температура воздуха поднимется до +19, а в воскресенье погода вернется к пятничным показателям.

В конце марта в Чили ввели комендантский час, чтобы помочь сдержать распространение Covid-19. Однако соблюдают его не все: жители прибрежного города Пуэрто-Сиснес встретили на улице двухтонного морского слона. Об этом пишет The Guardian.

Морской слон, очевидно, заблудился в городе. Местные жители, офицеры ВМФ и полицейские развернули спасательную операцию, чтобы вернуть его в море: с помощью черного брезента они направляли слона в нужную сторону, пока он не вернулся в воду.

Южные морские слоны, обитающие в субантарктических и антарктических водах, — крупнейшие представители семейства тюленей.

Самцы тюленей могут достигать 6 метров в длину и весить до 4 тонн, а самки бывают до 3 метров и весят чуть меньше тонны.

Дикие животные не впервые появляются на улицах Чили: за последние месяцы на улицах Сантьяго (столица страны) поймали семь горных львов.

Гитара и голос The xx Роми Мэдли Крофт в отсутствие занятости по основному месту работы занялась сольным творчеством. Дебютный сингл — как и в случае со многими британскими музыкантами, выросшими на электронике 80-х и 90-х — выполнен по лекалам и заветам New Order. Сегодня слушаем Romy – Lifetime.

В ЮАР проходила шоссейная велогонка, которая надолго запомнится ее участникам: дело в том, что в какой-то момент к ней присоединился страус. Об этом рассказал один из спортсменов Дэниел Сасс.

«Мы наслаждались живописной поездкой через национальный парк Кейп-Пойнт, один из самых красивых районов на полуострове Кейп. Когда мы катили по холмам и любовались всей этой красотой, Робин заметила странную птицу, бегущую вместе с пелотоном. «Смотри, как он бежит!» — крикнула она. И тут я понял, что страус гонится за нашим самым сильным гонщиком, Беном», — рассказал автор видео.

По словам Сасса, страус был серьезно настроен: он обогнал почти всех участников гонки и в какой-то момент резко пересек дорогу прямо перед автором видео. Мужчине даже показалось, что птица ударит его, чтобы устранить конкурента.

Однако страус так и не смог обогнать лидера гонки: в итоге он сдался и отправился по своим делам. Может, ему повезет в следующий раз.

Домашние животные никогда не дадут своим хозяевам заскучать. И приносят они им далеко не одну только радость: иногда этим пушистым негодникам удаётся напугать людей так, что до сердечного приступа недалеко. Взгляды в одну точку, сон в странных позах — у них в арсенале много разных средств. Смотрите сами!

Хорошего дня и веселых выходных!