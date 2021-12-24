24 декабря: запуск елки на ракете и велотренажеры для одновременного спорта и еды в McDonald’s

Доброе утро! До Нового года осталось 8 дней. Расскажите, сколько килограммов мандаринов вы уже съели? Рассказывайте в комментариях и не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой снег и до -10 градусов. В субботу немного потеплеет до -5 градусов, и также будет идти снег. В воскресенье такая же погода.

Запуск ёлки на ракетном двигателе. Дерево отправили в небо над пустыней Мохаве в Калифорнии. В эксперименте ютуб-канала BPS Space участвовали инженеры, некоторые из которых работают в аэрокосмической промышленности. Им удалось запустить дерево только с четвёртой попытки.

Авторы видео запланировали продать украшения с ёлки на аукционе в январе 2022 года и отправить все вырученные деньги в Американский фонд предотвращения самоубийств.

Сегодня слушаем Coldplay — Music of the Spheres.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» популярна во всем мире, но ее точки в разных странах могут радикально отличаться друг от друга. Это касается и меню, и дизайна, и необычных фишек. В конце декабря пользователи тиктока обнаружили одну крайне необычную деталь. В китайском «Макдоналдсе» вместо стульев появились велотренажеры, позволяющие есть, тренироваться и заряжать телефон одновременно.

Роликом, на котором девушка занимается на тренажере и параллельно поедает бургер, поделился пользователь cris13yu. Видео сразу же завирусилось: его посмотрели более 35 млн раз, а число лайков на данный момент составляет 2,2 млн. Судя по комментариям, некоторых пользователей нововведение озадачило. Многие юзеры усомнились в эффективности подобных занятий. А кто-то и вовсе отметил, что такие «тренировки» могут навредить здоровью.

Журналистам издания Business Insider удалось выяснить, что тренажеры были установлены всего лишь в двух заведениях. Они подключены к столам и позволяют заряжать телефон благодаря энергии, вырабатываемой во время тренировок. Впервые подобный велотренажер был установлен в сентябре. На такое нововведение решилась администрация торговой точки в южной провинции Гуандун. Китайский «Макдоналдс» старается делать ставку на пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, тренажеры разработаны с заботой об экологии — их корпус сделан из переработанных материалов.

Чтобы украсить дом к Новому году и Рождеству, можно действовать по старинке — нарядить ёлку шариками, развесить гирлянды и мишуру… Но многие решают в честь праздника проявить особую фантазию и придумать что-то действительно феерическое! Что, например, если вместо ёлки использовать картонную фигуру? Или создать целую новогоднюю композицию по мотивам любимого фильма? Давайте посмотрим, что ещё можно сделать!

Хорошего дня и нарядного настроения!