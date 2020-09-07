7 сентября: очки против лени и шерстяной клон кошки

Доброе утро! Начинаем новую продуктивную неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Ну вот она, настоящая осень. Всю неделю будет пасмурная погода с небольшими дождями. А со вторника температура начнет потихоньку снижаться. Так что уже пора доставать любимые свитера.

Канадский стартап Auctify изобрел очки, которые с помощью искусственного интеллекта помогают повышать продуктивность и защищают от прокрастинации. Об этом сообщает The Verge.

В очки под названием Specs встроена камера, анализирующая предмет, на которой смотрит владелец. Данные отправляются в специальное приложение, где можно посмотреть, сколько времени было потрачено на то или иное занятие, будь то чтение книги или работа за ноутбуком.

Создатели также добавили функцию оповещений для тех, кто хочет контролировать свою работоспособность в настоящем времени. Так, очки с помощью звука или светового сигнала могут предупредить человека, если он отвлекся от главной задачи. Пользователь при этом сам указывает в приложении, какие действия признает продуктивными.

Алгоритмы позволяют идентифицировать 20 различных действий, в том числе чтение, письмо, просмотры экранов телефона, ноутбука, телевизора, а также тренировки в зале, занятия йогой, готовку и игру на музыкальном инструменте. Авторы изобретения обещают в будущем добавить новые параметры и расширить функционал.

Кроме того, динамики в очках позволяют слушать музыку и принимать звонки. Встроенные оксиметр крови, акселерометр и гироскоп позволят очкам отслеживать физическую активность и состояние. Чтобы использовать очки в повседневной жизни, в них можно вставить линзы с диоптриями.

Auctify заявляет, что вопрос конфиденциальности также тщательно проработан. Искусственный интеллект использует полученные изображения для анализа и машинного обучения, после чего сразу удаляет, не отправляя фотографии или видео в интернет.

Примерная стоимость очков составит $250. Стартап собирает деньги на их выпуск при помощи краудфандинговой платформы Indiegogo, однако предзаказ уже доступен на официальном сайте Auctify.

Захватывающая битва на мечах или же танец со смертью в китайской закусочной — красивейший клип от Хиро Мураи на песню с выдающегося альбома. Сегодня слушаем FKA twigs - Sad day.

Жительница Санкт-Петербурга Лариса Пикулик создала копию своей кошки из ее же шерсти.

Чтобы сделать «клона», девушке потребовался целый год — все это время она вычесывала шерсть, а когда накопила достаточно, отдала подруге, которая умеет валять из шерсти различные фигуры.

По размерам копия кошки получилась внушительная, хоть и поменьше оригинала, зато шерсти хватило на теннисный мячик — игрушку питомца. Результат Пикулик опубликовала в своем TikTok. Видео набрало уже около 786 тысяч лайков и более 3,3 миллиона просмотров.

«Целый год я чесала кошку. Накопила шерсти, отдала подруге-мастерице и получила маленькую копию своей кошки», — рассказала Пикулик в ролике.

Судя по ролику, кошка спокойно и вполне дружелюбно встретила свою шерстяную копию.

Кажется, люди научились превращать в шедевры всё, что попадётся им под руку — даже волосы. 17-летняя парикмахер из Германии по имени Милена создаёт причёски, которые сложно назвать иначе как произведениями парикмахерского искусства. При этом девушка ещё и самоучка, которая и без курсов и обучения у мастеров постигла тонкости плетения волос. Эти и другие работы Милены можно увидеть в её Инстаграме, а мы покажем вам небольшую часть в нашей галерее.

Хорошего дня и продуктивной недели!