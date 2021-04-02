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Утро в Туле
2 апреля: эмодзи с человеческими лицами и детская версия мультика «Рик и Морти»

2 апреля: эмодзи с человеческими лицами и детская версия мультика «Рик и Морти»

Доброе утро! Вот так с шутками и прибаутками пролетела рабочая неделя. А мы продолжаем вас радовать и собираем только самые теплые и приятные новости. Поехали!

 

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +5 градусов. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +7 градусов.

 

Творческий коллектив 365AED («Искусство каждый день») с помощью нейросети, обученной на лицах людей, «очеловечил» 35 смайликов. «Я не думал, что это сработает. Мне кажется, я ненавижу их», — указал автор в посте с эмодзи.

Работы выставили на онлайн-аукцион OpenSea в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) — уникальных криптоединиц, которые нельзя воссоздать или обменять. Минимальная цена каждого лота — от 0,03 до 0,05 единицы криптовалюты Ethereum (от 4 до 7 тысяч рублей).

Помимо продажи эмодзи на NFT-маркетплейсе авторы предложили приобрести футболки, чехлы, бутылки и даже подушки со смайликами. А пользователь Twitter из России Вадим Краев (@Not_purum) сделал из этих эмодзи стикерпак для Telegram.

А вам понравились эти эмодзи? Вы бы стали ими пользоваться? Делитесь в комментариях своим мнением.

 

Дуэт Мэррилл Гарбус и Нэта Бреннера раз от раза причудливо и увлекательно конструирует свою музыку. Пока неторопливо и c наслаждением разгадываешь основную тему, тебя вдруг настигает мелодия припева и вот ты уже полностью обезоружен и загипнотизирован. Сегодня слушаем Tune-Yards - Hypnotized.

 

Наконец-то появилась версия «Рика и Морти», которую можно показывать маленьким детям. Ну, почти: персонажи, конечно, очень милые, но шоу едва ли стало менее жестоким. Хотя крови тут нет. Смотрите — заставка «Малышей Рика и Морти»:

На самом деле это, конечно же, первоапрельская шутка. Альтернативная заставка мультсериала появилась на ютьюб-канале Adult Swim. Так называется блок, который выходит в ночном эфире Cartoon Network и на котором выходят шоу для взрослых.

В честь 1 апреля канал переименовали в Adult Swim Junior — а в эфир пустили четвертую серию второго сезона «Рика и Морти», но все роли в ней озвучили дети. По крайней мере, об этом пишут западные СМИ, и нам придется им поверить: видео быстро убрали с ютьюба.

Нам остается продолжать ждать пятый сезон.

 

Кажется, что большую часть жизни коты спят, свернувшись в умильный комочек, и только пару часов в день посвящают еде и тыгыдыкам по дому. Причём многие пушистики умудряются комфортно устроиться в любом, даже в самом неудобном на первый взгляд месте. Крыша поезда? Прекрасно! Платье невесты? Отлично! Спина преступника? Великолепно, дайте два! Не верите? Тогда убедитесь сами!

Хорошего дня и удобного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +2
1 апреля: первоапрельская шутка от Volkswagen (или Voltswagen?) и советский «Властелин колец»
1 апреля: первоапрельская шутка от Volkswagen (или Voltswagen?) и советский «Властелин колец»
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