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Утро в Туле
3 февраля: кроссовки Nike официально признаны допингом

3 февраля: кроссовки Nike официально признаны допингом

Доброе утро! Сегодня мир отмечает очень близкое каждому россиянину событие - День варежек на резинке. Помните, как в этих варежках вы катались с горки в детстве, лепили снеговиков а потом приходили с прогулки уставшие и замерзшие, вешали варежки на батарею и шли обедать… Проведите  этот понедельник с тем самым ощущением тепла и заботы.

 

В ближайшие пять дней наступит настоящая зимняя погода – снег и холода до -12.

 

Еще раз напомним о пользе утренних тренировок. А если одному заниматься спортом скучно, возьмите с собой питомца.

 

Игра папы с дочкой в «камень, ножницы, бумагу» покорила пользователей Сети. В Reddit появилось видео португальской семьи,  где папа и дочь проводят время за считалочкой «камень, ножницы, бумага». Изобретательный родитель придумал необычное наказание за проигрыш, которое приводит ребенка в восторг.

 

Кроссовки Nike приравняли к допингу в легкой атлетике. Международная ассоциация легкоатлетической федерации посчитала, что профессиональная серия Nike Vaporfly дает преимущество спортсменам.

В результате исследования выяснилось, что кроссовки позволяют бежать на 4% быстрее. С 31 января спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях в кроссовках этой модели и тех, что находятся в продаже последние четыре месяца.

В прошлом году спортсмен Элиут Кипчоге, выступавший в кроссовках Nike установил мировой рекорд на марафонской дистанции.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый зажигательный клип IOWA, который может стать новым танцевальным флешмобом.

 

В галерее сегодня фотографии пса-путешественника из профиля @thiswildidea.

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