3 февраля: кроссовки Nike официально признаны допингом

Доброе утро! Сегодня мир отмечает очень близкое каждому россиянину событие - День варежек на резинке. Помните, как в этих варежках вы катались с горки в детстве, лепили снеговиков а потом приходили с прогулки уставшие и замерзшие, вешали варежки на батарею и шли обедать… Проведите этот понедельник с тем самым ощущением тепла и заботы.

В ближайшие пять дней наступит настоящая зимняя погода – снег и холода до -12.

Еще раз напомним о пользе утренних тренировок. А если одному заниматься спортом скучно, возьмите с собой питомца.

#РИА_Видео

Американка Тими Коштин ходит на фитнес не одна, а со своим любимым питомцем. Австралийская овчарка Тесла тренируется наравне с хозяйкой - отжимается, прыгает и проходит полосу препятствий. С таким псом, занятия спортом никогда не бывают скучными pic.twitter.com/v0NgJdyuy6 — РИА Новости (@rianru) February 2, 2020

Игра папы с дочкой в «камень, ножницы, бумагу» покорила пользователей Сети. В Reddit появилось видео португальской семьи, где папа и дочь проводят время за считалочкой «камень, ножницы, бумага». Изобретательный родитель придумал необычное наказание за проигрыш, которое приводит ребенка в восторг.

Кроссовки Nike приравняли к допингу в легкой атлетике. Международная ассоциация легкоатлетической федерации посчитала, что профессиональная серия Nike Vaporfly дает преимущество спортсменам.

В результате исследования выяснилось, что кроссовки позволяют бежать на 4% быстрее. С 31 января спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях в кроссовках этой модели и тех, что находятся в продаже последние четыре месяца.

В прошлом году спортсмен Элиут Кипчоге, выступавший в кроссовках Nike установил мировой рекорд на марафонской дистанции.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый зажигательный клип IOWA, который может стать новым танцевальным флешмобом.

В галерее сегодня фотографии пса-путешественника из профиля @thiswildidea.