15 мая: природа настолько отчистилась, что на улицу потянулись КОЗЫ
Доброе утро! Готовы к пятнице и к порции хороших новостей? Конечно, да. Поехали!
Погода нас особенно не балует. Синоптики обещают, что все выходные будет идти дождь. А столбик термометров не будет подниматься выше +15 градусов по Цельсию. Поэтому одевайтесь потеплее и не забывайте зонтик, если вдруг соберетесь на улицу.
Дворняжка по кличке Рэйлан доказывает, что «жить как кошка с собакой» не обязательно означает ругаться. Он заботится о котятах, которые попали в приют, воспитывает их и заменяет им маму.
Рэйлан вылизывает котят, спит с ними в обнимку и разнимает их, если «дети» ведут себя слишком буйно.
У аккаунта Рэйлана есть аккаунт в Instagram, на который подписаны больше 20 тысяч пользователей.
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Природа настолько отчистилась, что на улицы американского Сан-Хосе вышли КОЗЫ! 13 мая стадо из 200 козлов в пригороде города Сан-Хосе (штат Калифорния) сломало забор и «захватило» улицы города. «Великий побег» снял пользователь Твиттера Зак Роулендс, чей ролик разошёлся по сети.
По словам Роулендса, козлов приобрела ассоциация местных домовладельцев, чтобы те поедали растительность на холме возле района — так снижается вероятность пожаров. Обычно всё стадо находится в загоне, но один из козлов попытался съесть цветки за оградой. Другие животные последовали его примеру, и вместе они сломали забор.
Good social distancing vs bad social distancing. Stay safe ???? pic.twitter.com/sWZHBXeBT2— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020
Всё стало вышло на улицы района, не разделяясь. Роулендс столкнулся с ним, когда возвращался домой из магазина. Местные жители шутили, что козлы явно не соблюдают карантин и правила социальной дистанции, принятые в Калифорнии в марте.
I’m dead ???? When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street This is the craziest thing to happen all quarantine ?????? pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020
Помните, как в детстве мы строили крепости из одеял, подушек и табуретов? Может, пока мы сидим дома, самое время вспомнить молодость и сделать себе настоящий DÖMIK? В ИКЕА сделали несколько инструкций по созданию домиков – от классического VIGVÅM до неожиданной NORÅ. А потом в комментариях делитесь фотографиями ваших сооружений!
Всем хорошего дня и не болейте!