15 мая: природа настолько отчистилась, что на улицу потянулись КОЗЫ

Доброе утро! Готовы к пятнице и к порции хороших новостей? Конечно, да. Поехали!

Погода нас особенно не балует. Синоптики обещают, что все выходные будет идти дождь. А столбик термометров не будет подниматься выше +15 градусов по Цельсию. Поэтому одевайтесь потеплее и не забывайте зонтик, если вдруг соберетесь на улицу.

Дворняжка по кличке Рэйлан доказывает, что «жить как кошка с собакой» не обязательно означает ругаться. Он заботится о котятах, которые попали в приют, воспитывает их и заменяет им маму.

Рэйлан вылизывает котят, спит с ними в обнимку и разнимает их, если «дети» ведут себя слишком буйно.

У аккаунта Рэйлана есть аккаунт в Instagram, на который подписаны больше 20 тысяч пользователей.

Лондонский трубадур-одиночка Westerman в июне издает свой первый полноценный альбом. Каждая новая песня с него — сокровище. А песня «The Line» - бриллиант нового альбома.

Природа настолько отчистилась, что на улицы американского Сан-Хосе вышли КОЗЫ! 13 мая стадо из 200 козлов в пригороде города Сан-Хосе (штат Калифорния) сломало забор и «захватило» улицы города. «Великий побег» снял пользователь Твиттера Зак Роулендс, чей ролик разошёлся по сети.

По словам Роулендса, козлов приобрела ассоциация местных домовладельцев, чтобы те поедали растительность на холме возле района — так снижается вероятность пожаров. Обычно всё стадо находится в загоне, но один из козлов попытался съесть цветки за оградой. Другие животные последовали его примеру, и вместе они сломали забор.

Всё стало вышло на улицы района, не разделяясь. Роулендс столкнулся с ним, когда возвращался домой из магазина. Местные жители шутили, что козлы явно не соблюдают карантин и правила социальной дистанции, принятые в Калифорнии в марте.

Помните, как в детстве мы строили крепости из одеял, подушек и табуретов? Может, пока мы сидим дома, самое время вспомнить молодость и сделать себе настоящий DÖMIK? В ИКЕА сделали несколько инструкций по созданию домиков – от классического VIGVÅM до неожиданной NORÅ. А потом в комментариях делитесь фотографиями ваших сооружений!

Всем хорошего дня и не болейте!