2 ноября: Пивной рейс, вопящая мандрагора и лак для зубов

Доброе утро! Всех с пятницей — впереди сразу ТРИ выходных, юхууу!!!

Чем занять себя в длинный уик-энд? Всероссийская акция «Ночь искусств», фестиваль кинокомедий, презентации новых альбомов звезд, зажигательные танцы, классные кинопремьеры — выбирайте, что вам по душе!

Погоду обещают «классическую ноябрьскую», спасибо хоть без «минуса». Но ничего, говорят, это ненадолго, и следующая рабочая неделя порадует солнышком!

Начнем пятницу с рекорда!

Компания Nissan установила рекорд Гиннесса в категории «Крупнейший скоординированный автомобильный танец». В гигантском «танце» приняли участие 180 внедорожников Patrol — они согласованно проехали полтора километра, образуя силуэт огромной фигуры пустынного сокола.

А теперь милота.

Чудесная история произошла в Адыгее. Студентка выплатила 340 тысяч рублей, которые волонтерское сообщество «Бездомные животные Майкопа» задолжало местной ветеринарной клинике. Девушка сделала это, чтобы волонтеры смогли принять найденного ею бездомного котенка.

Волонтер сообщества Зиля Степанова рассказала, что студентка попросила забрать у нее котенка, поскольку у нее самой дома уже живут два кота. Но зоозащитники ей отказали, объяснив, что у них на содержании находится около 100 животных, а кроме того, накопился большой долг перед ветеринарной клиникой — 340 тысяч рублей.

«Тогда девочка поехала и погасила весь наш долг. Такое чудо у нас впервые за все шесть лет работы нашего сообщества, мы просто в шоке», — сказала Степанова.

Она не назвала имя девушки, сказав, что та пожелала остаться неизвестной. После оплаты долга волонтеры забрали у нее котенка. Ему в шутку дали кличку «Золотой». Сейчас он на лечении в ветеринарной клинике, и ему уже начали искать хозяев.

Новости!

Пивоваренная компания BrewDog запустит первый в мире «пивной» авиаперелёт! Он свяжет европейскую штаб-квартиру BrewDog в шотландском Абердиншире с американской в столице штата Огайо. Точнее, самолёт будет отправляться из Лондона в Колумбус. Авиалайнер Boeing 767, который будет выполнять трансатлантический рейс, основательно загрузят отборным пивом, включая эксклюзивные сорта, разработанные специально для перелёта. Кроме того, пассажиров ждёт меню с изысканными закусками, которые не дадут проголодаться в полёте. Бронирование на первый «пивной» рейс уже открыто: в Штаты самолёт отправится 21 февраля 2019 года, обратно в Великобританию — 25 февраля. В стоимость авиабилета включено четырёхдневное пребывание в отеле DogHouse в Колумбусе, а также экскурсии по пивоварне и музею BrewDog. Надо полагать, с дегустацией. За всё удовольствие придётся заплатить 1600 долларов, но купить билет могут только держатели акций компании, то есть члены краудфандингового сообщества Equity for Punks, насчитывающего 90000 человек. В случае успеха количество «пивных» рейсов будет увеличено.

Молодые родители из Техаса, АннаМэри и Кори Стивенсы, придумаили шикарный «семейный» наряд для первого Хэллоуина втроем. Молодые родители нарядились учениками Хогвартса, а их сыну достался костюм мандрагоры — растения, корень которого напоминает маленького человечка, который оглушительно орет (улавливаете связь, да?). Чтобы взаимодействовать с растением, ученикам школы магии необходимо надевать наушники, что и сделали супруги Стивенс. Когда семейный костюм был готов, они стали фотографироваться с сыном. Довольно скоро малыш устал — все-таки хеллоуинские вечеринки проходят вечером, — и начал капризничать и плакать, полностью войдя в образ мандрагоры.

А в Китае представили первый в мире гибкий смартфон FlexPai. В развернутом состоянии дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в складном состоянии — около 4 дюймов. Смартфон будет иметь LCD- или AMOLED-экран. FlexPai оснащен процессором Snapdragon 8150, который впервые используется в устройствах. Смартфон имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти, встроенная память — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 Г. Б. Двойная камера сзади имеет разрешение в 16 и 20 мегапикселей. Смартфон также оснащен технологией быстрой зарядки Ro-Charge, благодаря которой за один час можно зарядить устройство на 80%. Стоимость составляет 8999 юаней (примерно 1 300 долларов). Предзаказ на складной смартфон уже можно сделать, а поставки начнутся в декабре.

Новый слегка шокирующий бьюти-тренд.

В США начали продавать цветной ЛАК ДЛЯ ЗУБОВ! Он безопасен для здоровья, не имеет никакого запаха и вкуса, не стирается при приеме пищи. Держится примерно сутки, а потом ооооп и можно уже другим цветом накрасить! В онлайн-магазине уже представлены 10 оттенков лака для зубов и почти у всех очень романтичные названия: «сахарная вата», «волшебная пыль», «золотой песок» и даже «солнечный свет». Цена такого лака — порядка 1 450 рублей.

Вот так живешь себе, бед не знаешь… А тут раз — и лак для зубов. Офигеть же, правда?

Еще капелюшечку про Хэллоуин.

Эта пара (по всей видимости, из США), очень серьезно подготовилась к празднику. Украсили крыльцо дома так, что некоторые дети даже были готовы отказаться от сладостей после нажатия на дверной звонок. Да и костюмы у них крутые, посмотрите:

В галерее — творчество японского художника, известного в твиттере под ником @meetissai. Он вдохновляется смешными мемами с животными и превращает их в фигурки! Получаются забавные и очень реалистичные мини-скульптуры. В основном, конечно, это коты: