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Утро в Туле
15 мая: расследование KFC, Шнур всем показал свой...и ремонт с помощью доширака

15 мая: расследование KFC, Шнур всем показал свой...и ремонт с помощью доширака

Доброе утро! Еще не успели устать от трудовых будней? Осталось совсем чуть-чуть. Желаем, чтобы сегодняшний день прошел легко, а если что-то и происходило, вы быстро нашли выход из ситуации.

 

Кстати вот живой пример находчивости, правда не совсем там где она нужна.

Под видом проверяющего из головного офиса мужчина целый год бесплатно питался в KFC. 27-летний студент из Южно-Африканской республики приходил в рестораны быстрого питания и заявлял сотрудникам, что его направили из штаб-квартиры KFC для проверки качества продуктов, проходил на кухню, делал какие-то заметки, а затем просил предоставить якобы «образцы» блюд. Каждый раз он приезжал на роскошном лимузине, одетый в строгий костюм к тому же он отлично знает меню ресторанов KFC. Молодому человеку удавалось дурить сотрудников целый год прежде чем его арестовали.

Интернет пользователи восхищаются находчивостью парня, называя самозванца из KFC «героем», а некоторые предлагают KFC взять его в штат как опытного дегустатора.

 

В сети набирает популярность забавный видеоролик, в котором  описан необычный способ ремонта раковины. 

Интернет пользователи гадают, фейк это или реальный способ сэкономить на ремонте приличную сумму.

 

И к новостям из мира музыки. Группа «Ленинград » показала всем свой … новый логотип. 

А вот так теперь выглядят атрибуты с символикой группы. Логотип разработала студия Лебедева.

В сопроводительном письме дизайнер не стал долго расписывать концепцию нового символа группы, пояснив, что «и так все понятно».

 

Новость из мира технологий. Совсем скоро ноутбук можно будет сложить и поместить даже в самую  маленькую сумочку. Китайская компания Lenovo показала прототип первого компьютера с гибким экраном. Первые суперустройства появятся в продаже в 2020 году. Компьютер можно будет использовать как книгу, планшет или ноутбук, переключив один из экранов в режим клавиатуры.

 

В галерее сегодня живописные пейзажи, снятые с помощью квадрокоптера, пользователями социальных сетей.

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 06:00 +6
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