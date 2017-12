8 декабря: Брови-ёлки, Новый год в аквариуме и "беременная" афера

Доброе утро! Урра! Пятницааа!!!

Уже решили, как проведете эти выходные?

Концерты, лекции, фестиваль по буги-вуги, "ярнбомбинг" (узнайте, что это такое!), а также сакральные знания о тайных местах обитания кошачьих — это все будет в Туле в этот уик-энд. Выбирайте:

Погоду, конечно, не ахти обещают, но ничего. Говорят, на следующих выходных повезет больше:

Немного милоты.

В Новосибирском дельфинарии водолаз, который чистит аквариум и кормит рыб, облачился в костюм Санта-Клауса, чтобы добавить новогоднего настроения посетителям и рыбам:

Продолжаем потихоньку подводить итоги года.

Актер и режиссер Люк Бержерон в конце каждого года публикует нарезку из сотен самых запомнившихся видео последних 12 месяцев. В 2017 году вышла десятая подборка Бержерона, и в ней собраны фрагменты 314 роликов. В подборке — видео с экстремалами и руферами, танцы, трогательные диалоги людей, любящих друг друга, а также фрагмент клипа «Ленинграда» «Кольщик»:

Новости!

Институт Pantone выбрал цвет 2018 года — «ультрафиолетовый». Вице-президент института Лаури Прессман заявила, что «ультрафиолетовый» — это «союз между страстным красно-фиолетовым и сильным индиго-пурпурным». По словам Прессман, этот цвет мистический и задумчивый, он напоминает о цветочных полях Прованса. Как вам?

В конце ноября во время воскресной прогулки по пляжу Памела Ван, жительница Гавайских островов, нашла плод авокадо весом в 2,37 кг и размером с голову. Вопросом о том, правда ли это самое большое авокадо в мире, занимается комитет Гиннесса (категории «большое авокадо» нет, зато есть«самое тяжелое», и пока первое место за 1,8-килограммовым плодом, который нашли в 2009 году). Взгляните на этого гиганта!

На Камчатке бухгалтер набрала лишний вес и выдала себя за беременную. СРАБОТАЛО!!! Она получила на работе декретные выплаты и уехала на них отдыхать! А теперь чуть подробнее. В июне 31-летняя женщина обратилась к акушеру-гинекологу, чтобы встать на учет по беременности. Врач поставил предварительный диагноз "беременность неясного срока", назначил анализы и ультразвуковое обследование, однако женщина проигнорировала их. Она набрала вес и в августе снова пришла к врачу, которая выдала ей больничный. Бухгалтер предъявила листок нетрудоспособности на работе, получила 263 тысячи рублей декретных и отправилась отдыхать. Роды ожидались в октябре, но пациентка не показывалась у врача. Больница забеспокоилась о ее здоровье и обратилась в прокуратуру за помощью: женщина не открывала медикам дверь квартиры и отказывалась с ними общаться. Тут и выяснилось, что она не беременна, но по-прежнему находится на больничном. Бухгалтер призналась, что четыре раза была "в положении", поэтому хорошо знала все симптомы и сумела ввести врача в заблуждение. Прокуратура направила материалы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Наказанием по этой статье могут быть штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, женщине придется вернуть незаконно полученные деньги. Восхитительная иллюстрация от пикчера Лентача:

Музыкальная пауза!

Музыканты группы U2 Боно и Эдж дали импровизированный концерт в берлинском метро. Акция была приурочена к выходу нового альбома «Songs Of Experience» и прошла на линии городской подземки U2. Название этой ветки образовано от «Untergrundbahn» (Подземная железная дорога) и «2» — её номера.

Achtung baby! Irish rockers U2 busk on the platform of Berlin's appropriately named U2 line pic.twitter.com/drBUCvWfcz