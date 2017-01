27 января: Соревнование по милоте

Доброе утро! Всех с пятницей!!!

Что бы такое поделать на выходных, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые два дня?.. Myslo знает! Заглядывайте в наш обзор событий на 27-29 января, и вы не пропустите ничего интересного:

Погода будет чудесная, ни в коем случае не сидите дома:

Начинаем день бодро - с порции кофеина и адреналина! Шведский спортсмен Дэниел Бодин смог сделать двойное сальто назад верхом на снегоходе. И он первый в мире, кому это удалось! Смотрим:

А в 2013 году Бодин поразил всех еще одним экстремальным трюком - прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина. Жесть как страшно. Впрочем, и на лыжах с такого трамплина не менее страшно...

Самый милый рекорд в мире - у пса по кличке Кион самый длинный в мире хвост! Он живет в Бельгии и принадлежит породе ирландский волкодав. Длина хвоста - 76,8 см! В этом году он официально вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Поэтому вот такой милейший ролик:

Всякие разные новости для поднятия настроения.

В этом году Новый год в Китае будут праздновать 28 января. И с этим связан забавный случай. Велосипедист из округа Жичжао хотел приехать на праздник домой, в город Цицикар, то есть преодолеть 1700 километров. Он потратил на дорогу 30 дней (500 км). А потом выяснил, что все это время ехал НЕ В ТУ СТОРОНУ. Об этом ему рассказали полицейские. В итоге, проникнувшись ситуацией, полицейские совместно с работниками пропускного пункта, которые поговорили с мужчиной, оплатили ему билет на поезд до дома. Все хорошо, что хорошо кончается!!!

Самая дорогая пицца подается в ресторане Нью-Йорка - стоит она 2000 долларов! Называется "24К". Блюдо готовится из самых дорогих продуктов в мире. В её начинку входят английский сыр стилтон, фуа-гра и трюфели из Франции, осетровая икра из Каспийского моря, свежие съедобные цветы и очень много съедобных золотых хлопьев (24 карата) из Эквадора. Откровенно говоря, состав не вдохновляет. Колбаски бы!..

Ирландка Эшли МакКэри исполнила свою детскую мечту, приехав на свадьбу в часовню города Нокаталлон на красном тракторе компании Massey Ferguson. Девушка рассказала, что выросла на ферме, поэтому всегда мечтала приехать на свадьбу за рулём трактора. Жениха это, в прочем, нисколько не смутило. Он-то явился на торжество на грузовике - работает дальнобойщиком, так что для него привычно. В общем, нашли друг друга - это прекрасно!

Музыкальная пауза. Немецкий художник Бартоломео Траубек записал музыкальный альбом Years, который состоит из «природных» композиций.

Траубек с помощью Playstation Eye Camera переделал проигрыватель виниловых пластинок в устройство, которое анализирует годовые кольца деревьев на предмет глубины, толщины и цвета. Полученные данные конвертируются в обычные ноты, а программа Ableton Live с помощью эмуляторов разных инструментов превращает их в музыку. В записи использованы дуб, клен, орех, бук и другие деревья: каждое из них звучит индивидуально из-за разных характеристик колец: прочности, толщины и даже скорости роста.

Американские зоопарки устроили соревнование в твиттере на самые милые фото обитателей. Сотрудники называют эту акцию «доброй конкуренцией». Публикуя фотографии зверей в официальных твиттер-аккаунтах, они хотят выявить самое милое животное и отвлечь пользователей от менее радостных новостей.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

.@VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R — National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

Ok no one gets to drop the mic before they see the most adorable baby rhino...ever. ????? #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/tHscpDwy9Y — Fresno Chaffee Zoo (@FresnoZoo) 26 января 2017 г.

Y'all, we might be late to the #cuteanimaltweetoff, but we have a strong contender. Meet Rowan! pic.twitter.com/2BxGS4s381 — Memphis Zoo (@MemphisZoo) 26 января 2017 г.

We're going to stick our neck out on this one @BlackpoolZoo and say our one-month-old giraffe calf might just do it. #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/iHrdwPy1ly — Chester Zoo (@chesterzoo) 26 января 2017 г.

Наконец-то и в твиттере появилось что-то хорошее и доброе!

В галерее сладости! Парижский кондитер Таль Шпигель делает фото изготовленных им десертов в цветовом сочетании со своей обувью. Выходит и вкусно, и стильно! Больше - в его инстаграме Desserted_in_Paris.