2 июля: снег при +30 и духи с запахом кокаина

Доброе утро! Просыпаемся, делаем чашечку бодрящего кофе и читаем, что происходит интересного в мире. Сегодня, например, день уфолога.

Начнем утро с веселого видео. На его кадрах мужчина иностранец пытается прочесть табличку с надписью на русском «Осторожно, мокрый пол». Получилось у него весьма странно.

я уже час ору

господи, это должен увидеть каждый pic.twitter.com/6voKY0wdAj — ????????, ??⊗ || ???????? ?????????? ? (@Erik___yeS) 29 июня 2019 г.

А теперь к новостям. Мы тут жалуемся, что у нас холод и дожди в середине лета, а в Мексике тем временем снежный коллапс. После 30 градусной жары на город Гвадалахара обрушился сильный град, в результате которого улицы покрылись 2-метровым слоем льда и снега. Вот так зима в один момент зима накрыла город.

Если вы давно мечтаете найти новый оригинальный парфюм, вот вам идея. Rammstein выпустили духи с ароматом кокаина.

Композиция состоит из нот бензина, кожи, пачули, горелого дерева, огня и малины. Такие духи подойдут и женщинам, которые любят необычные ощущения. По описанию производителя, аромат иллюстрирует «пожар в подвале». Флакончик духов обойдется в 25 евро, купить их можно в сети аптек Rossmann.

В качестве музыкальной паузы посмотрим красивый винтажно-нуарный клип.

В галерее сегодня свежие фото с фестиваля Electric Forest, проходившего в Америке в минувшие выходные.