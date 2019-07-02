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Утро в Туле
2 июля: снег при +30 и духи с запахом кокаина

2 июля: снег при +30 и духи с запахом кокаина

Доброе утро! Просыпаемся, делаем чашечку бодрящего кофе и читаем, что происходит интересного в мире. Сегодня, например, день уфолога.

 

Начнем утро с веселого видео. На его кадрах мужчина иностранец  пытается прочесть табличку с надписью на русском «Осторожно, мокрый пол». Получилось  у него весьма странно.

 

 

А теперь к новостям. Мы тут жалуемся, что у нас холод и дожди в середине лета, а в Мексике тем временем снежный коллапс. После 30 градусной жары на город Гвадалахара обрушился сильный град, в результате которого улицы покрылись 2-метровым слоем льда и снега. Вот так зима в один момент зима накрыла город.

 

Если вы давно мечтаете найти новый оригинальный парфюм, вот вам идея. Rammstein выпустили духи с ароматом кокаина.  

Композиция состоит из нот бензина, кожи, пачули, горелого дерева, огня и малины. Такие духи подойдут и женщинам, которые любят необычные ощущения. По описанию производителя, аромат иллюстрирует «пожар в подвале». Флакончик духов обойдется в 25 евро, купить их можно в сети аптек Rossmann.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим красивый винтажно-нуарный клип.

 

В галерее сегодня свежие фото с фестиваля Electric Forest, проходившего в Америке в минувшие выходные.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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