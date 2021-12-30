30 декабря: лучшие рекламные ролики к Новому году-2022 и LEGO-фабрика по сборке домов из огурцов

Доброе утро! До Нового года осталось 2 дня. Сегодня мы собираем для вас последнюю подборку хороших новостей в этом году. А еще от всей души хотим пожелать классно провести праздничные выходные с семьей и друзьями. С праздником, и увидимся с вами в следующем, 2022 году, и со свежей порцией классных новостей. Поехали!

Много снега и легкий морозец. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег и до -6 градусов. Новогодняя ночь порадует пушистым снегом, а температура воздуха будет в районе -1 градуса.

Ежегодно самые разные бренды выпускают рекламу к Рождеству и Новому году. В ней компании подводят итоги года, поднимают актуальные проблемы и предлагают провести праздники с самыми близкими людьми. Мы выбрали несколько самых ярких и необычных примеров тематических рекламных роликов.

Служба доставки в ЮАР Checkers

«Санта-Клаусы возвращаются в город»

Несколько сотрудников службы доставки Checkers совместно с диджеем Дэном Мейсом решили записать новогоднюю песню. Для этого они использовали не только музыкальные инструменты, но и мотороллеры — основное средство передвижения курьеров. В кадре традиционная примета южноафриканского Рождества — никакого снега!

Детский конструктор Lego

«Перестрой мир»

Рождественский ролик от Lego посвящён тому, как сильно детское воображение. Нам показывают, как герои способны прыгать с вертолёта, становиться штурмовиками из «Звёздных войн» и попросить помощи у дракона, чтобы потушить пожар.

Производитель автомобилей Mini

«Дорога домой с музыкантом Крисом Ри»

Реклама сделана из роликов реальных людей, которые едут на Mini домой в канун рождественских праздников. Они преодолевают пургу, метель, аварии на дорогах и не только, чтобы добраться до близких как можно быстрее.

Видео сопровождает классическая рождественская композиция музыканта Криса Ри, которую он написал в 1978 году, застряв в пробке по пути домой в канун Рождества. Тогда жена артиста проехала на Mini 400 километров, чтобы забрать его и отвезти домой. Есть специальный сайт, посвящённый истории этой песни.

Apple

«Давайте сделаем новый лучше»

Режиссёры Джейсон и Айван Райтман сняли на iPhone 13 рекламу о том, что новогоднее настроение можно сохранить на протяжении всего года. Нужно лишь не сдаваться и помогать друг другу. Так сделала и главная героиня ролика, которая решила спасти снеговика и и показать ему встречу праздников на следующий год.

Сегодня слушаем один из самых новогодних хитов: Дискотека Авария — Новогодняя.

Энтузиаст с ютуб-канала The Brick Wall выкладывает видео, посвящённые датскому конструктору и сборке из него различных устройств. Один из роликов посвящён сборке маленькой хижины из огурцов с помощью LEGO-фабрики.

По словам автора, на реализацию идеи автору понадобилось 18 огурцов, шесть из которых в процессе строительства сломались. Для самой фабрики понадобилось больше 23 тысяч деталей конструктора, 21 моторчик и семь программируемых контроллеров BuWizz. Всего на составление чертежей, строительство фабрики и огуречного домика и съёмки ушло 83 дня.

На канале The Brick Wall также можно найти множество роликов, посвящённые сборке с той же LEGO-фабрикой пиццы, тако, испанской закуске тапас и чистке картофеля.

Что помогает создавать новогоднее настроение? Конечно же, ёлочные игрушки, гирлянды, снежок… Но вряд ли кто-то будет спорить, что половина успеха в создании праздничного настроя — это подарки! И тут уж фантазия может завести дарителей куда угодно: кому-то хочется сосредоточиться на необычной и смешной упаковке, некоторые не могут удержаться и используют для подарков своё собственное изображение… Ну-ка, а что ещё интересного можно обнаружить под ёлочкой?

Хорошего дня и счастливого Нового года!