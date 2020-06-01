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1 июня: Илон Маск поет песню «Трава у дома» и плюшевые медведи на американских горках

1 июня: Илон Маск поет песню «Трава у дома» и плюшевые медведи на американских горках

Доброе утро! Сегодня отмечается международный день защиты детей. Вспоминаем свое детство и заряжаемся хорошим настроением вместе с хорошими новостями. А еще лучше поделитесь в комментариях своим самым ярким воспоминанием из детства. Поехали!

 

Без зонта не обойтись. Сегодня (да и всю неделю) будет идти дождь. А температура воздуха в понедельник прогреется до +12 градусов.

 

В сети стремительно становится популярным видео, где Илон Маск поет композицию «Трава у дома» советской рок-группы «Земляне».

Хотя глава SpaceX действительно любит русский язык, поет, конечно, не он. Это дипфейк-видео: с помощью искусственного интеллекта лицо Маска наложили на лицо солиста «Земляне». Ролик с выложил YouTube-пользователь под ником Kolpekzad. На его канале и в инстаграме есть и другие видео с дипфейками.

30 мая SpaceX стала первой в истории частной компанией, которая отправила астронавтов в космос, — на корабле Crew Dragon к МКС. Кроме того, впервые за девять лет космонавты NASA воспользовались американским кораблем, а не российским «Союзом».

«Трава у дома» — это официальный гимн российской космонавтики.

«Трава у дома» была впервые исполнена 12 апреля 1982 года, а в 2009 году «Роскосмос» присвоил ей звание гимна.

 

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Голландский парк развлечений Walibi Holland, видимо, решил перенять опыт у коллег зоопарков и тоже пригласил к себе необычных гостей.

Администрация парка прокатила на «американских горках» плюшевых медведей.

Поездка на аттракционе прошла в боевом режиме: на большой скорости 22 крепко пристегнутых медведя промчались по всему маршруту, сохраняя невозмутимый вид и лишь иногда покачиваясь из-за перепадов высоты.

В комментариях к видео один из гостей пожаловался, что его как-то не пустили на аттракцион с таким медведем, которого он выиграл в парке. В администрации ему объяснили, что по соображениям безопасности ехать на одном месте действительно запрещено, а вот занять место рядом он может.

Другой пользователь удивился, что медведи сохраняют такой невозмутимый вид, несмотря на накал страстей во время поездки. Представитель парка раскрыл секрет.

«Эти медведи видели в этой жизни все, поэтому их уже ничего не впечатляет», — ответил он.

 

Все мы любим путешествовать и каждый раз ответственно готовимся к поездке. Однако пара из Германии, ведущая Instagram-аккаунт и YouTube-канал Secret Famous Places, превзошла всех по части подготовки.

Молодые люди находят места, в которых снимались эпизоды фильмов или сериалов, подбирают одежду, похожую на ту, что была в кадре у персонажей, и отправляются в путь.

В их коллекции десятки снимков, сделанных в локациях, где побывали съемочные группы «Игры престолов», бондианы, «Звездных войн» и других известных картин.

Всем хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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