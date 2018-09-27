27 сентября: собака-«помогака» и футболка с иллюзией большой груди

Доброе утро,друзья! Погода сегодня опять не радует: наш регион снова ждут небольшие дожди, а температура за окном продолжает снижаться. Вылезать из-под теплого одеяла совсем не хочется, но впереди еще два рабочих дня.

Кстати, синоптики обещали небольшое потепление на следующей неделе, так что, заряжаемся бодрящим чаем, хорошими новостями и ждем!

Верность и трудолюбие. В Челябинской области бригадой дорожных рабочих руководит той-терьер Шпонка. Каждое утро она встает со своим хозяином Евгением, чтобы отправиться на строительство очередной дороги.

Собака-«помогака» выходит на смену уже восемь лет. Для собаки даже сшили специальную форму — уменьшенную копию дорожной светоотражающей жилетки. За многолетнюю работу в сфере дорожного строительства Шпонку планируют наградить медалью.

Хорошие новости для девушек! Японские модельеры разработали футболку «Сетка иллюзий», которая сбивает людей с толку. Если смотреть на девушку в такой футболке, то можно позавидовать внушительным размерам ее груди. Однако разоблачить красавицу с «пышным бюстом» можно, сели посмотреть на нее в профиль.

Эффект достигается использованием ложной перспективы, создающей объем на пустом месте. Интересно, модельеров в детстве не учили, что обманывать нехорошо?

Сценарист Кристофер Каргилл опубликовал в твиттере фотографию с Элайджей Вудом из «Властелина колец» и обеспечил актёра местом в мемах. На снимке актер едет на электрическом самокате, и похоже, чувствует себя абсолютно счастливым.

Естественно, фанаты не смогли оставить снимок без комментариев. Элайджа Вуд сразу стал героем мемасиков. Интернет-пользователи решили, что актер отлично будет смотреть в родном Средиземье.

Дорога Фродо в Мордор прошла бы быстрее и легче, если бы у хоббита были такие замечательные колёса.

Потом актеру быстро составил компанию уже успевший побывать героем мемовиз-за транспортного средства Питер Тирион Динклэйдж.

А у вас есть варианты свои варианты шедевров?

Пока мы тут с вами развлекаемся, любители «яблочной» продукции томятся в очередях за новеньким iPhone XS и XS Max. Старт продаж в России завтра, 28 сентября, и молодые люди собираются провести сутки на улице.

Толпа возле магазина постоянно растет, а некоторые даже решили разбить палаточный лагерь. Правда, полиция такую идею не оценила, и провела воспитательную беседу с инициатором.