31 марта: превращение в ведьму и приставучая песня

Доброе утро всем совам и жаворонкам! Ну, и как вам второй день в изоляции? Сидите дома? Вот и молодчинки. Посылаю вам лучики добра и плюсики в карму. А еще посылаю вам порцию хороших новостей. Погнали!

Оба-хоба, погода подъехала. Короче, из дома лучше не вылезать. На улице снег и до -4 градусов. Брррр. Не знаю как вы, а я сегодня самоизолируюсь.

Вот вам забавная история из Британии. Девушка хотела обновить тон своей кожи, но что-то пошло не так — за ночь женщина позеленела настолько, что друзья стали сравнивать её с ведьмами из популярных телешоу и детской сказки. Оттенок удалось смыть, но страх перед автозагарами остался с девушкой надолго.

А теперь немного музыки. Саша Гудков, который вместе с Ваней Ургантом одно время вел шоу «Вечерний Ургант», помните такого? Так вот, он, вместе со звездами современного ютуба и телека записали композицию на мотив песни группы La Bouche «Be my lover».

Российские звёзды в коротких видеороликах показывают, чем они будут заниматься на карантине и как себя развлекать. Они танцуют, дурачатся на камеру, убираются, готовят, делают физические упражнения или бьюти-процедуры.

Мотивчик настолько заразительный, что я его напеваю уже третий день и бешу своих близких. А вы как развлекаетесь на карантине? Делитесь идеями в комментариях.

Ну, а теперь завтрак. Сегодня мы готовим омлет-конверт. Рецепт настолько простой, что у меня на его готовку ушло около 10 минут. Вообще, единственное, что вам понадобится — это яйца. Все остальные ингредиенты на ваше усмотрение.

Но я взяла еще парочку сосисок, помидорки и сыр.

Порежьте сосиски

2. Разбейте яйца

3. Размешайте

4. Посолите

5. На сковородку можно кинуть кусочек сливочного масла — так омлет приобретет мягкую текстуру

6. Вылейте взбитые яйца на сковородку

7. Потрите сыр

8. Сейчас самое время выложить сыр на омлет

9. Сложите омлет пополам, чтобы получился конверт

10. Выложите всю красоту на тарелку

Ваш завтрак готов. Приятного аппетита.

Ну и напоследок, в галерее вас ждет фото нашего тульского умельца. Кирилл Климов старые железки заставляет жить по-новому. Вот из последнего он соорудил голову носорога. Выглядит очень классно, в стиле стимпанка.

Хорошего вам дня и не забывайте почаще мыть руки. До завтра!