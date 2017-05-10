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Утро в Туле
10 мая: огромный чебурек и новорожденный Владимир Путин

10 мая: огромный чебурек и новорожденный Владимир Путин

Доброе утро, туляки! 

Май не балует теплом. Как нам обещают, максимальная температура сегодня - +9°С (ощущается как +3°С).  

А теперь - к новостям!

 

Организаторы выставки современного искусства в шотландском городе Абердин приняли оставленный посетителями ананас за экспонат и остеклили его. 

22-летний студент Руиари Грей (Ruairi Gray) вместе с друзьями решил таким образом подшутить над остальными людьми в галерее и поставил фрукт на середину пустого стола. Через несколько дней он снова пришел на выставку и обнаружил: ананас застеклен. «Я решил посмотреть, как долго он простоит на том столе и поверят ли люди, что это искусство», — рассказал пранкер. 

 

Мальчика, появившегося на свет в сирийском Тартусе, назвали Владимир Путин. По словам отца ребенка, военнослужащего сирийской армии, он хотел выразить благодарность президенту России за помощь его стране в борьбе с терроризмом.

Отмечается, что мальчик чувствует себя хорошо. Родители накрыли его флагом России и сфотографировали в таком виде.

 

В Крыму испекли чебурек весом 100 килограммов, длиной два с половиной метра и шириной около полутора метров. Для его создания использовали около 14 килограммов мяса, 75 килограммов муки и больше тонны растительного масла. Создатели утверждают: это самый большой чебурек в мире! 

Как рассказали кулинары, участвовавшие в создании чебурека, процесс выпечки занял всего две минуты, но для того, чтобы довести до кипения масло, понадобилось полтора дня. В приготовлении чебурека участвовали 18 человек.

- Я за славой не гонюсь, приятно удивить людей, потому что это непосредственно моя работа. Это самый большой в мире чебурек. Мы побили рекорд. Длина предыдущего рекордного чебурека составляла 2,02 метра, - сказал повар Эмиль Алиев.

Стоимость создания чебурека - 180 тысяч рублей. Попробовать выпечку смогли все желающие.

 

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с корпорацией «Роскосмос» опубликовали фотографии городов-героев Великой отечественной войны. Снимки сделаны космонавтами, находящимися на Международной космической станции.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 09:47 +1
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