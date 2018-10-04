блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
4 октября: коммунальщиков не пустили на концерт Шнура и что ели люди 8000 лет назад

4 октября: коммунальщиков не пустили на концерт Шнура и что ели люди 8000 лет назад

Доброе утро! Сегодня настроение должно быть прекрасным. До конца рабочей недели всего два дня, а в кинотеатрах выходят интересные новинки, об одной из них мы вам расскажем.

За окном сегодня на два градуса холоднее и дождливо, но, в целом, такая погода уже становится привычной.

 

 

Когда соберетесь завтракать, обязательно скушайте булочку с корицей. Сегодня в Швеции отмечается их день. Каждый этот праздник шведы отмечают широко. По словам одной местной жительницы, буквально каждое кафе пытается привлечь посетителей собственными булками, и статистика говорит сама за себя: в этот день количество продаж булочки в стране увеличивается в разы. В Москве также отмечается этот праздник: первыми о нём заговорили в шведско-норвежском центре Swedlang. И вы можете устроить маленький пир в кафе Cinnabon. Сегодня в галерее разные виды этого чудесного лакомства.

 

В кино выходит долгожданная премьера фильма «Веном». Не успел фильм появиться в прокате, как уже вызвал вокруг себя жаркие споры. Фанаты Леди Гаги обрушили на новинку шквал критики. Это связано с тем, что на этот уикэнд намечена еще одна кинопремьера с участием самой певицы, а фильм «Веном» с большой вероятностью перетянет большую часть аудитории. Ну, что ж, увидим. А пока можно посмотреть трейлер.

 

Коммунальщиков из Питера не пустили на концерт Шнура. Работники одной из Санкт-Петербургских организаций в сфере ЖКХ закупили VIP-билетов почти на 500 тысяч рублей для поощрения своих сотрудников, но что-то пошло не так. После публикации этой новости журналистами Жилищный комитет Санкт-Петербурга оповестил о проверке в отношении коммунальщиков, но ещё до её окончания порекомендовал им перевести эти полмиллиона на благотворительность.

 

Археологические находки помогли узнать что ели люди 8000 лет назад. Международная группа во врема раскопок на территории современной Турции обнаружила глиняные сосуды и провела анализ остатков, которые удалось там обнаружить. В результате исследования выяснилось, что жители эпохи неолита питались бараниной, козлятиной, пшеницей и ячменем. Также выяснилось, что в древности люди обладали технологией создания молочной сыворотки. А мы порой ленимся пожарить на завтрак яичницу.

 

Музыкальная пауза: скандал с песней Монеточки и Noise Mc набирает обороты. Новый совместный трек исполнителей под названием «Чайлдфри» стал объектом проверки Следственного комитета. В тексте этой композиции нашли пропаганду суицида или признаки преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. Оцените сами.

 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
3 октября: фотосессия в куче мусора и возвращение Гарри Поттера
3 октября: фотосессия в куче мусора и возвращение Гарри Поттера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.