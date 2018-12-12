12 декабря: Мандариновое настроение

Доброе утро! Хотите порадовать себя и коллег? Купите по пути на работу килограмм мандаринов — можно отметить экватор недели!

О погоде: с сегодняшнего дня идет похолодание. Потихонечку, к воскресенью аж -11 днем обещают. А пока только -1:

Начнем утро с милоты.

Медвежатки в заснеженном лесу под Смоленском. Не спят, ждут Деда Мороза:

Есть над чем залипнуть!

Песчаные гонки шариков: автор видео предлагает выбрать один из 20 шариков и болеть за него — это действительно затягивает. Расскажите в комментах, «ваш» победил или нет?

Новости!

Ford придумал ремни безопасности с подогревом! Соответствующую патентную заявку зарегистрировали в США. Ремни довольно быстро остывают, что может доставлять, по мнению фордовцев, определённый дискомфорт зимой, осенью и весной, даже несмотря на тёплую одежду. Работает ремень безопасности с подогревом очень просто: в ткань ремня вшиты электрические нагревательные элементы, а питание на них подаётся после защелкивания замка. То есть пристёгиваться всё равно придётся холодным ремнём, но он должен быстро нагреться. В 31-страничном патенте Ford предлагает даже несколько вариантов ремня с различными конструкциями пряжки. Да, это не самая революционная идея, но тёплые ремни могут оказаться действительно весьма приятной штукой. Впрочем, неизвестно, когда ремни с подогревом появятся на серийных автомобилях и появятся ли вообще, но, по крайней мере, теперь мы будем знать, что Ford придумал это первым.

Какая-то невероятная история: американке вернули кольцо, которое она девять лет назад случайно уронила в унитаз! Кольцо Поле Стэнтон подарил ее муж Майкл на 20-летие свадьбы. «Я убиралась и его, должно быть, смыло. Оно было мне немного велико. <…> Мне было так плохо из-за этого, грустно и стыдно», — рассказала она. Майкл заказал для жены копию кольца, но она не оставляла надежды найти оригинал. Три года назад, когда около их дома шли работы в канализации, Пола рассказала о своей потере одному из сотрудников, Теду Гоголу, и попросила иметь в виду, что в канализации может быть кольцо. Этой осенью Стэнтоны, вернувшись домой после Дня Благодарения, увидели на двери записку от Гогола. «Я был в люке в 400 футах от их дома и увидел что-то блестящее среди грязи и мусора. Я понял, что это кольцо, и вспомнил женщину, которая кольцо искала», — рассказал Гогол журналистам. Он добавил, что протяженность канализации превышает 60 километров и найти там кольцо шансов практически не было. Теперь у Полы сразу два одинаковых кольца!

В Японии подростки научили роботов трюку с подбрасыванием бутылки: это было основной задачей на местном конкурсе робототехники. Они построили несколько десятков машин, которые могут сделать это максимально эффектно — например, запуская бутылку с трамплина или сразу в разные стороны.

Музыкальная пауза.

Вы не поверите, но нам опять придется слушать Bohemian Rhapsody группы Queen. Дело в том, что накануне эта песня была признана самой прослушиваемой композицией XX века. Суммарно она набрала более 1,6 млрд прослушиваний в стриминговых онлайн-сервисах, что больше, чем любая другая песня, написанная в XX веке. В подсчете учитывались прослушивания в сервисах Spotify, Apple Music, Deezer, а также ее просмотры на YouTube.

Гитарист группы Брайан Мэй так прокомментировал данное событие: «Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка все еще течет по максимуму!»

Еще раз она же, но на этот раз вживую, на Уэмбли:

Для киноманов.

В сети появился второй трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», сиквела боевика «Годзилла» 2014 года. По сюжету спустя пять лет после битвы за Сан-Франциско в мир людей возвращаются древние гиганты, известные всем поклонникам вселенной Годзиллы: гигантская бабочка Мотра, птеранодон Родан и трехглавый монстр Кинг Гидора.

В России фильм выйдет в прокат 30 мая.

В галерее знакомимся с творчеством Стефано Монда, он же пользователь Instagram с ником @steart__. Стефано большой поклонник «Симпсонов». Очевидно, что ему хотелось бы видеть в этом мультсериале побольше звёзд. Об этом можно догадаться по его рисункам. Селебрити внезапно превращаются в героев это популярного мультика. Получается очень похоже – все они легко вписались бы в жизнь Спрингфилда: