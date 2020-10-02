2 октября: милые глиняные зверята и четвероногий друг для собаки

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Хорошая погода все выходные! Сегодня облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Такая же погода продержится и весь уик-енд. Не упустите возможность погреться на солнышке!

Жительница британского Сассекса Хелен всю жизнь занималась наукой и даже не подозревала о своем таланте к гончарному мастерству. Сейчас она изготавливает потрясающие керамические фигурки животных, не влюбиться в которые просто невозможно.

Образы каких только животных девушка не выбирает для своего творчества: от собак различных пород и козлов до муравьедов и рыбы-камня. Каждая ее фигурка неповторима и выглядит так, будто сошла с экрана телевизора. Но только посмотрите на взгляд этих животных — он кажется таким живым и осмысленным!

На своем сайте Хелен рассказала, что с детства любила творчество и природу, но в итоге решила пойти по научному пути. В университете она изучала географию и биологию, а степень магистра получила за исследование в области биологического разнообразия. Теперь она работает в благотворительной организации, деятельность которой направлена на защиту окружающей среды в Сассексе.

В 2010 году у британки выявили фибромиалгию — заболевание, вызывающее боль в мышцах, связках и сухожилиях. Из-за этого ей пришлось сократить рабочие часы, и девушка решила найти хобби. В итоге гончарное дело даже переросло в бизнес — Хелен продает фигурки желающим по всему миру.

Смена поколений в поп-культуре порождает все больше трибьютов, осмысляющих наше, казалось бы, еще недавнее музыкальное прошлое. 16 октября выходит сборник «Карнавала. Нет. XX лет» к юбилею «Точно ртуть алоэ». На нем свои кавер-версии песен «Мумий Тролля» представят Иван Дорн, ГШ, Монеточка, «Сансара» и другие. В качестве затравки — новогодняя композиция от МС Сенечки, переносящая оригинал в еще более раннюю эпоху условного «Мальчишника». Сегодня слушаем МС Сенечка - «С новым годом, крошка!».

В Австралии живет пес породы веймаранер по кличке Арнольд. Когда он был щенком, на него напала овчарка. С тех пор у собаки травма: Арнольд боится других собак, особенно больших и громких. Его историю рассказала газета Metro.

Его хозяйка Кэролин Маналис решила, что питомцу нужно помочь социализироваться, и завела себе еще одну собаку — таксу Фрэнка. Выбор пал на него, потому что он маленький (Фрэнк весит на 30 килограммов меньше Арнольда). Маналис уверена, что такса оказывает ее старшему питомцу психологическую поддержку.

По ее словам, сейчас эти двое — лучшие друзья, а к Арнольду вернулась уверенность в себе, теперь он может играть и веселиться, не боясь, что на него нападут.

«Иметь маленького друга, с которым можно поиграть, стало для Арнольда идеальной терапией. Это взаимовыгодная дружба: Арнольд взял на себя роль родителя для своего нахального друга-таксы», — рассказала женщина.

Она уверена, что Фрэнк считает Арнольда своим отцом. «Фрэнк копирует все, что делает Арнольд, до такой степени, что если Арнольд лает или издает звук, Фрэнк сразу же подражает ему, почти как попугай! Арнольд учил Фрэнка, как вести себя дома, лаять на незваных гостей, гоняться за мячом, стоять и ждать, пока ему наденут ошейник и поводок, сидеть и ждать, прежде чем перейти дорогу. Куда бы ни пошел Арнольд, Фрэнк последует за ним. Они так любят и поддерживают друг друга!» — рассказала Маналис.

По ее словам, если один из друзей когда-нибудь заскулит, то через полсекунды появится другой, чтобы проверить, все ли в порядке с его другом. «Их любовь безусловна, независимо от их размера или породы», — заключила хозяйка.

Если у вас нет собаки, то галерея вашего телефона не заполнена её фотографиями, как у тех, у кого собака есть. А так как наши четвероногие друзья довольно непоседливы, то и на снимках они получаются порой очень комично. Пользователи Фейсбука устроили целый челлендж, в котором делятся смешными неудачными фотографиями своих питомцев.

Хорошего дня и веселых выходных!