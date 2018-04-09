9 апреля: Пытка LEGO продолжалась почти 400 метров

Доброе утро! Погода побаловала нас отличными, по-настоящему весенними выходными! Вот она, сила солнца - даже понедельник начинается с хорошего настроения:

Прогноз от синоптиков на эту неделю: по ночам все еще довольно прохладно, а вот днем аж до +19. Все по канону - из пуховика сразу в шорты, минуя все промежуточные варианты:

Тем временем в Ленинградском зоопарке белый медвежонок Хаарчаана открыла купальный сезон! С радостью отыскала игрушки, которые были припрятаны в бассейне с ее последнего заплыва:

Рекорд дня - ауч!

В конце марта был побит рекорд по хождению голыми ногами по куче деталек "Лего"!

385 метров пытки!

Какая боль, какая боль, деталька лего впилась в любимый мозоль...

Сейчас все, у кого есть дети-фанаты "Лего", сочувствуют этому рекордсмену, да?))

Новости!

Космический стартап Orion Span обещает открыть люксовый отель Aurora на околоземной орбите к 2022 году. В гостинице будут номера на двоих и много-много окон (или правильнее сказать иллюминаторов?..). 12-дневное путешествие на станцию Aurora будет стоить 9,5 млн долларов. В космосе гости смогут сажать растения, смотреть на северное сияние и плавать в невесомости. Для бронирования поездки необходимо оплатить депозит в размере 80 тыс. долларов — в случае, если клиент откажется от поездки, его можно будет вернуть. Космическая гостиница Aurora сможет вместить в себя разом до шести человек, два из которых будут сотрудниками компании. Прежде чем отправиться в путешествие, все гости пройдут трехмесячную предполетную подготовку, в том числе и онлайн-курсы.

В честь Пасхи в харьковском зоопарке животных угостили пасхальными яйцами. И, конечно, сделали милое видео:

Международное общество банкнот (да, есть и такое) выбрало «Банкноту года»-2017 - ею признана купюра в 10 швейцарских франков. На ней изображены часовой механизм и руки дирижёра. Среди критериев отбора — дизайн, художественные достоинства банкноты и баланс использованных цветов. Также учитывается её защищённость от подделок. Кстати, в конкурсе также участвовала и новая российская купюра в 2000 рублей. Но не сложилось:

Музыкальная пауза!

Начнем неделю с новинки. Канадский рэпер Дрейк выпустил трек и сразу же клип на него «Nice For What». Сингл стал первым из пятого альбома музыканта, который выйдет в этом году:

Немного красоты этому дню.

По заказу компании Volkswagen и агентства DDB Hamburg мексиканский фотограф Феликс Эрнандес снял серию реалистичных фотографий автомобиля Beetle, используя при этом миниатюрные модели машины. Только взгляните на них - вы верите, что это не настоящие машины?

Чтобы убедить вас, что это все-таки игрушки, вот вам видео всего процесса съемки. Просто невероятно круто:

В галерее - привет из Японии. В префектуре Фукуи впервые за 17 лет в апреле выпал снег, прямо в сезон цветения сакуры!