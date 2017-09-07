7 сентября: Рубиновый шоколад + умная вилка

Доброе утро! Такой туман октябрьский за окном... Даже не верится, что по календарю лето закончилось всего 7 дней назад!

Начинаем утро с милоты.

Смотрите, у нас тут снова сонное царство зверюшек... Спят себе и спят, а нам на работу пора:

И капелька бодрости.

Вы только взгляните на этого ниндзя игровых автоматов. Это точно человек?!

Новости!

Кондитеры из Швейцарии впервые за 80 лет создали новый сорт шоколада. Он получил название «рубиновый», натуральный розовый цвет и ягодный вкус. Его делают из какао-бобов, выращиваемых в Кот-д'Ивуаре, Эквадоре и Бразилии. Никаких ягод или красителей в шоколад не добавляют. Ожидается, что до появления рубинового сорта на прилавках магазинов пройдет еще около полугода.

Для тех, кто вечно на диете. Представляем вам HapiFork - умная вилка, которая помогает есть меньше. Когда ваши движения становятся чрезмерно активными, вилка начинает вибрировать и символически вопить: «Ешь медленнее!». Говорят, такой гаджет поможет вам выработать рефлекс медленной еды. Через месяц пользования вы настолько привыкнете есть медленнее, что устройство вам уже не понадобится. Умная вилка соединяется со смартфоном и передаёт приложению информацию о скорости и времени вашей еды. Приложение строит графики и фиксирует ваш прогресс. Или регресс. Стоит такая вилочка примерно 3500 рублей.

А тем временем японские ученые начали разрабатывать технологию использования древесины в производстве автомобилей. По словам ученых, новый материал под названием «нановолокна целлюлозы» (CNF, cellulose nanofiber) в будущем сможет полностью заменить сталь. Его вес в пять раз меньше альтернативных материалов, а устойчивость — в пять раз выше. Снижение веса комплектующих является важным фактором для дальнейшего производства электромобилей. Это позволит существенно снизить вес машины и потребление энергии, тем самым уменьшая затраты на ее содержание. В мае 2017 года состоялось совещание представителей около 20 компаний — производителей комплектующих для автомобилей при поддержке министерства охраны окружающей среды Японии. Тогда многие компании заявили о готовности использовать новый материал в производстве. В частности, представители Toyota рассказали о намерении создать к 2019 году концепт автомобиля с использованием наноцеллюлозы. Скоро будем ездить на деревянных машинах!

Время музыкальной паузы!

На декабрь 2018 года запланирована премьера фильма «Богемская рапсодия» о группе Queen. Роль фронтмена группы — Фредди Меркьюри — исполняет актер Рами Малек, известный по сериалу «Мистер Робот». И он просто вылитый Меркьюри! Вот, взгляните на промо-кадр:

Режиссер фильма — Брайан Сингер («Люди Икс», «Операция „Валькирия“»). Сценарий написал Джастин Хэйс («Дорога перемен»). Также над «Богемской рапсодией» работают Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen.

Ну а мы вам музыкальную паузу обещали. Так вот же она:

Крутейшее видео LEGO + GTA. Это же прям короткометражка о жестокости к пластиковым человечкам. Мальчикам 18+ должно понравиться:

В Великобритании прошел конкурс среди фотографов, снимающих птиц. В галерее - победители: