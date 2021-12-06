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Утро в Туле
6 декабря: самые популярные эмодзи 2021 года, и милые щенки вышли на матч с футболистами

6 декабря: самые популярные эмодзи 2021 года, и милые щенки вышли на матч с футболистами

Доброе утро! Пора начинать отсчет до Нового года. Уже осталось 26 дней. Вы уже решили, где будете его праздновать? Расскажите об этом в комментариях, а еще не забудьте прочитать самые хорошие новости. Поехали!

 

Уже можно слепить небольшого снеговичка. Сегодня в Туле небольшой снег и до -2 градусов.

 

Unicode Consortium представила самые популярные эмодзи 2021 года.

Чаще всего люди использовали смайлик со слезами радости (смех до слез).

На втором месте — «алое сердце».

Далее идет смайлик, который «катается со смеху».

В десятку самых популярных эмодзи также попала рука с большим пальцем вверх, рыдающий смайлик, сложенные руки, воздушный поцелуй, улыбающееся лицо с сердечками, влюбленный смайл и довольное улыбающееся лицо.

Меньше всего люди использовали эмодзи флагов. При этом флаги представляют собой самую большую группу (258 смайликов). В этом году наименее популярными также стали эмодзи с животными-млекопитающими.

 

Шведская группа ABBA выпустила клип на рождественскую песню «Little Things». Сингл взят из нового альбома «Voyage», который коллектив представил в начале ноября, после 40-летнего перерыва. Сегодня слушаем ABBA - «Little Things».

 

Спортсмены «Зенита» на матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова» на стадионе «Газпром Арена» поддержали акцию «Собакам лучше дома!». Она призывает забирать собак из приютов и ответственно относиться к своим питомцам, сообщается в соцсетях команды.

В чаше стадиона расположили площадку акции: там болельщики могли оставить заявку и забрать собаку домой или сделать пожертвование благотворительным зоозащитными организациям.

Участие «Зенита» в акции даже прокомментировал твитер-аккаунт персонажа американского комедийного спортивного телесериала, тренера студенческой команды по футболу Теда Лассо. Он подписал «Не видел такой классный выход со времён The Bellas [акапелла-группа из фильма Pitch Perfect]».

А еще игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков запланировал забрать собаку по кличке Венди домой. У него уже есть две собаки и три кота, периодически он с девушкой берёт животных на передержку. Также на этого щенка претендует одна из сотрудниц. Друзья Артёма Дзюбы хотят забрать щенка Рико, которого он нёс.

 

Люди относятся к снегу очень по-разному — для одних нет ничего лучше, чем поиграть в снежки и погулять по зимнему лесу, других же снег и холод только раздражает. Примерно так же реагируют на осадки и домашние питомцы: пока одни радостно бегают по сугробам, на чьих-то мордочках наоборот при виде снега появляется искренний шок! Ну как могут любящие хозяева не продемонстрировать такое чудо природы своим котам и собакам?

Хорошего дня и снежного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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