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Утро в Туле
7 октября: зашли как-то медведь пума и два оленя во двор к семейной паре…

7 октября: зашли как-то медведь пума и два оленя во двор к семейной паре…

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Что день грядущий нам готовит? Сегодня в Туле пасмурная погода и без осадков, а столбики термометров поднимутся до +19 градусов Цельсия.

 

Инстаграм в честь своего десятилетия подарил пользователям возможность поностальгировать, поменяв иконку на классический значок с полароидом. Об этом компания сообщила в своем твиттере — в зашифрованном виде.

Для замены иконки нужно открыть в приложении настройки и потянуть экран вниз. Там появится череда эмодзи — следуйте за ней.

Инстаграм предлагает несколько вариантов иконок помимо нынешнего. Среди них — две классические темы с полароидом, оригинальная иконка 2010 года, а также иконка, созданная для предварительного запуска сервиса, — такую вы еще точно не видели! Также есть различные цветные значки.

Однако The Verge советует слишком не привязываться к новым (или старым) иконкам, так как функция будет доступна, скорее всего, только в октябре. Издание передает фразу из пресс-релиза инстаграма: «В этом месяце мы предлагаем вам изменить значок приложения на свой любимый».

 

Смена поколений в поп-культуре порождает все больше трибьютов, осмысляющих наше, казалось бы, еще недавнее музыкальное прошлое. 16 октября выходит сборник «Карнавала. Нет. XX лет» к юбилею «Точно ртуть алоэ». На нем свои кавер-версии песен «Мумий Тролля» представят Иван Дорн, ГШ, Монеточка, «Сансара» и другие. В качестве затравки — новогодняя композиция от МС Сенечки, переносящая оригинал в еще более раннюю эпоху условного «Мальчишника». Сегодня слушаем МС Сенечка - «С новым годом, крошка!».

 

Во двор к семейной паре из города Форт-Коллинз американского штата Колорадо наведался целый парад лесных животных. Видео c камеры регистратора опубликовало издание Denver7.

Херб и Джессика Саперстоуны рассказали, что медведь, пума и два оленя прошлись по их заднему двору поздно ночью 21 сентября. Животные по очереди подходили к участку пары и обследовали территорию.

Дом Саперстоунов расположен недалеко от водохранилища Хорстус. Пользователи фейсбука предположили, что животным пришлось покинуть лес из-за пожаров и искать еду и воду на жилых территориях.

 

Персонажи мультфильмов Disney и Pixar частенько становятся героями различных экспериментов от художников, ведь их образы знакомы каждому, и люди смогут оценить преображение во всей красе. Так и художник toyboyfan решил посмотреть, как выглядели бы всем известные персонажи «Холодного сердца», «Моаны», «Русалочки» и других мультиков, если бы они жили рядом с нами.

Хорошего дня и отличного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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