16 декабря: Мороз и солнце - день чудесный!

Доброе утро! С пятницей всех - гуляем!

К выходным готовы? Бэйс-музыка, забег Дедов Морозов, селфи на мотоциклах, новая программа в цирке - подробнее обо всем в нашем обзоре "Выходные в Туле".

О погоде: все ок, пока зима! Плюса вродже не будет (тьфу-тьфу-тьфу). Так что предлагаем еще воспользоваться нашим гидом по зимним развлечениям - прямо здесь!

Рекордыыы!!!!

Международная команда создала самое большое в мире светящееся граффити. Чтобы создать рекорд, 28 художников из нескольких стран (в том числе питерец Михаил Утеев и екатеринбуржец Антон Районов) трудились 5 ночей подряд. Полотно получилось общей площадью более 400 кв. метров. Темой для гигантского светящегося произведения стало «прошлое, настоящее и будущее» Рас-эль-Хайма — столицы одноименного эмирата, где проходило мероприятие.

Члены религиозной организации «Центр Шри Чинмоя» к 85-летнему юбилею её основателя приготовили огромный торт, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество зажжённых свечей - 72585 штук! Наверное, желание сбудется)) К сожалению, вместе со свечами сгорела и надежда учеников полакомиться подаренными тортом, потому что после пожара он пришёл в несъедобное состояние.

15 декабря Мировая метеорологическая организация объявила о том, что зафиксировала волну высотой почти 19 метров. Правда, она давно была - прошла по северной части Атлантического океана 4 февраля 2013 года. Волну зарегистрировал исследовательский буй между Исландией и Великобританией. Надо подчеркнуть, что речь идет о самой обычной, рядовой волне, а не волне-убийце, высота которой может достигать 30 метров. Их с трудом регистрируют не только буйки или спутники, но даже корабли. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году, причем в том же районе, тогда волна была высотой 18 метров. Они формируются на этой территории во время интенсивных зимних штормов, когда резко падает атмосферное давление, а ветер в результате набирает силу.

Пятницу с милоты начать - милое дело! Вот вам мопс, который в первый раз принимает ванну. И кайфует от этого!

А теперь время новостей со всех уголков света.

В небе над над японским городом Фудзисава засняли редкое явление - сферическое облако. Как утверждают эксперты, такое происходит в ветреные дни, когда холодный и более плотный воздух смешивается с поднимающимся теплым легким, создавая вращательное движение. В основном встречаются вытянутые на множество километров рулонные облака, но тут совсем поразительная форма, которая сразу заставила говорить об инопланетном вторжении и всяком таком...

Художник из Франции превратил бетономешалку в гигантский диско-шар. Несколько дней подряд усовершенствованная бетономешалка и подсветка для неё были установлены на строительной площадке во французском Лионе. По вечерам бетономешалку включали и запускали музыкальное сопровождение для усиления эффекта.

И очень пятничная весть. Куба предложила Чехии погасить долг времён холодной войны (276 миллионов долларов) бесплатными поставкками рома. Если предложение будет принято, то Чехия будет бесплатно получать кубинский ром на протяжении более чем сотни лет.

Видели уже новогоднюю рекламу Московскогог кредитного банка? Дед Мороз похищает молодую бизнесвумен ии заставаляет ее вспомнить о своей дочери, которая написала новогоднему волшебнику письмо с просьбой "подарить ей маму", вечно занятую и не обращающую на девочку никакого внимания:

В комментарии к видео на YouTube банк напомнил, что «Новый год и Рождество — это время, когда стоит подумать о главном — побыть рядом с близкими, насладиться домашним уютом, а решение финансовых вопросов предоставить профессионалам». Однако вокруг ролика уже разворачивается скандал: создателей обвинили в сексизме. Дескать, рекламой авторы напомнили женщинам насколько они беззащитны, что «общество вправе не только осуждать их, но и воспитывать по своему разумению». А вы как думаете?..

Кстати, над созданием ролика трудились серьезные люди. Так, саундтрек для него записал болгарский симфонический оркестр SIF 309, а продюсером аудиосопровождения стал многократный обладатель Grammy Awards Эдриан Бушби.

И кое-что с рождественским духом. Робот из Lego рисует новогодние открытки. Он был разработан и построен из Lego 14-летним Санджаем Сешаном и его 12-летним братом Арвиндом. Робот может распечатывать открытки по нескольким заранее заготовленным шаблонам, к примеру елку или снежинку. Вот как он работает:

В галерее - умиротворящие зимние иллюстрации Tatsuro Kiuchi. Хороших вам выходных, друзья!