28 февраля:конфуз в прямом эфире из-за масок Facebook и новая планета для жизни

Доброе утро! Вот и завершилась короткая трудовая неделя, и мы уже предвкушаем бурный и веселый вечер пятницы и возможность подольше поваляться в кровати субботним утром…

Уже в воскресенье начнутся масленичные гулянья. Чем занять себя, пока не настал день поедания блинов, песен и плясок? В программе выставка собак, Всероссийская лыжная гонка, новый тульский экопроект, музыка на любой вкус и спектакль по пьесе Вуди Аллена.

Мы уже писали, где и как пройдут масленичные гулянья, теперь рассказываем в пятничном блоге, что еще интересного ожидается на выходных.

Погода на выходных будет относительно теплой и без осадков.

Забавный конфуз случился с ведущим погоды во время прямого эфира. Сюжет был посвящен сильному снегопаду, а получился таким смешным, что стал вирусным. Виной всему современные технологии – репортер забыл выключить «маски» в приложении Facebook и вел трансляцию то в шляпе волшебника, то в маске кота.

Ученые нашли еще одну пригодную к жизни планету. Недавно британские астрономы открыли экзопланету K2-18b, на которой могут быть водоемы. Изучив расстояние планеты и ее положение относительно солнца и состав атмосферы, ученые пришли к выводу, что здесь должны быть участки, где могла бы зародиться жизнь.

А вы знаете, что котики не слишком-то изменились за последние 120 лет. Это можно понять по видео парижанина, на котором он проявляет пленку 1900 г. с помощью фотопечати голубого оттенка. На получившихся кадрах изображены два кота. Мужчина обнаружил негативы в шкатулке с разными предметами из подвала дома.

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню Bon Jovi.

В галерее сегодня фото самых модных грифонов Дигби и Алоизий ван Винкль.