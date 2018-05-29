29 мая: Резиновый запорожец и кот-предатель

Доброе утро! Настроение - "вторник, 6 утра":

Начнем с милоты.

Утро вторника — неплохое время, чтобы понаблюдать за рыбачащей коалой:

Видео было снято в реке Муррей в Австралии. Коала просидела с удочкой около трех часов! Жаль, не уточняется, удалось ли ей что-то поймать…

Рекорд дня!

На Украине установили рекорд пассажировместимости «Запорожца». В него влезли 17 человек. При этом в машине было нечем дышать, но ни один человек не пострадал. По словам водителя, он бы даже смог поехать, однако ему помешала нога одного из пассажиров.

С такими рекордами пора обновлять «бородатый» анекдот:

Останавливает гаишник «запоpожец», а в нeм одиннадцать пьяных мужиков. Гаишник посмотpел на них, пpава отобpал и говоpит:

— Ладно, паpни, пpоспитесь и пpиежайте завтpа, pазбеpeмся. Hа утpо мужики собpались, пpиехали, а он и говоpит им:

— Коpоче, если сейчас вы все одиннадцать обpатно в «запоpожец» залезете, то я вам пpава отдам и даже штpаф не возьму.

Мужики давай лезть, и так и этак пpобуют, десять легко залезают, а одиннадцатый остаeтся. Попыхтели они полчаса, а потом говоpят одному:

— Слушай, Вась, а может тебя вчеpа с нами не было?

Вася с удивлением:

— Hу здpасти, не было, а кто же вам всю дорогу на гаpмошке игpал!!!

Новости!

Команда из пяти художников нарисовала 3D-граффити корабля «Сокол Тысячелетия» Хана Соло на крыше торгового центра «Авиапарк» в Москве. Масштаб 1:1. Его появление приурочено к премьере фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (в прокате с 24 мая). Работа над граффити заняла шесть дней, потребовалось более 150 литров краски, которую наносили послойно, чтобы добиться максимальной реалистичности изображения. Площадь рисунка составила 587 квадратных метров.

Coca-Cola выпустила первый алкогольный напиток! Он поступил в продажу в Японии, в регионе Кюсю. В магазинах появилось три вида Lemon-Do со вкусом лимона с содержанием спирта 3, 5 и 7%. Банка объемом 350 миллилитров стоит 150 иен (около $1,4). В Coca-Cola пока не планируют продавать Lemon-Do за пределами Японии, его рецепт держится в строжайшем секрете.

Новгородские приставы рассказали про «кота-предателя» — он выдал своего хозяина-должника! Сотрудники УФССП пришли к мужчине, который не выплатил алиментов на 800 тысяч рублей. По словам сожительницы должника, его не было дома. Приставы решили осмотреть квартиру и обратили внимание на кота, который сидел напротив дивана и пристально, даже с некоторым удивлением, смотрел под него. «Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном. Чтобы извлечь любителя поиграть в прятки, пришлось даже приподнять спальное место», — говорится в пресс-релизе управления. В отношении мужчины был составлен протокол. Ему грозит штраф за то, что он прятался от приставов под диваном. Интересно, кот принадлежал бывшей жене и выдал должника из солидарности?..

Музыкальная пауза!

Почти через две недели у нас в стране стартует Чемпионат мира по футболу-2018. На днях состоялся релиз официального гимна мероприятия. Именно эта песня будет звучать перед каждым матчем турнира. Трек называется Live It Up. Его исполнили Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи, а продюсером выступил Diplo. Он попытался добавить в мелодию русские мотивы. А 15 июля на стадионе в «Лужниках», перед началом финала, музыканты исполнят композицию вживую.

«Для меня большая честь выступить на Чемпионате Мира 2018. Это глобальное событие соберёт людей со всего мира, чтобы вместе радоваться, смеяться и чувствовать волшебство», — сказал Уилл Смит.

Вышел новый трейлер фильма о повзрослевшем Кристофере Робине. Самое странное - это имена любимых героев. Ослик Иа-Иа - Ушастик, Пятачок - Хрюня, Тигра - Тигруля... Российский Disney не использует в дубляже более привычные имена, так как в начале 2000-х права на них получили наследники Бориса Заходера, в пересказе которого произведения Милна получили популярность в СССР.

В галерее - обнимашки с котиками и котищами. Чур, обнимать только не предателей! =Р