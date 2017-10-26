26 октября: Котики на булочках и в городе

Доброе утро! До пятницы остались какие-то часы, надо чуть-чуть подождать!

Начнем утро с невероятно вдохновляющей истории.

Британский путешественник Том Морган привязал к стулу 100 шариков, взлетел в воздух на 2,4 км и пролетел 25 км по Южной Африке! На то, чтобы надуть все шары, уходило два дня. 23 октября Моргану удалось подняться в воздух. По его словам, он испытал «что-то среднее между восторгом и ужасом».

Чтобы мягко приземлиться, ему пришлось аккуратно отрезать по одному шарику и постепенно терять высоту.

Да это же мультик "Вверх!" в реальной жизни:

Кстати, теперь британец планирует устроить первую в мире гонку на гелиевых шарах в воздухе.

А теперь капелька милоты.

В чикагском зоопарке появилась малышка-вомбатенок. Такое очарование:

Новости!

На ирландской фабрике Bulmers, производящей яблочный сидр, произошла беда. Ураган «Офелия» сбил почти все яблоки в саду, при этом деревья устояли. В итоге получилась вот такая картина (см.фото). С одной стороны, яблоки жалко - пропадут. А с другой - как же красиво опали! Прямо фруктовый ковер. Иллюстрация к поговорке "яблоку негде упасть":

В Праге неизвестные уличные художники превратили вентиляцию бункера времён Холодной войны в парке Фолиманка в робота R2D2 из «Звёздных войн». Авторы не только покрасили строение, но и добавили к нему бетонные «ноги» робота, благодаря чему создаётся впечатление, что R2D2 застрял в земле. Власти Праги решили, что не будут возвращать вентиляции первозданный вид. Благодаря рисунку она напоминает о чешском писателе-фантасте Кареле Чапеке, который изобрёл слово «робот», заявила глава муниципалитета Прага 2 Яна Чернохова.

Вот как выглядел бункер ДО:

А вот что получилось ПОСЛЕ:

Дизайнеры из Амстердама придумали Wikkelhouse — дом из картона. Для стен такого жилья используется высокопрочный картон в 24 слоя. Из него создаются модули, которые скрепляют экологически чистым суперклеем. Построить такой можно за один день и за 30 тысяч евро (около 2 миллионов рублей). За дополнительную плату к базовой комплектации могут быть добавлены уборная и кухонный блок. Дизайнеры утверждают, что такой домик может прослужить до 100 лет. Странно - опыт Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа говорит об обратном:

!!! Важная информация для киноманов и любителей кошек. !!!

30 ноября в российский прокат выйдет одна из самых очаровательных документалок – «Город кошек» (Kedi) турчанки Джейды Торун. Фильм уже стал хитом проката документального кино в США, собрав положительную критику.

А вот и восхитительно красивый трейлер, наслаждайтесь:

А музыкальную паузу сегодня заменяем на танцевальную!

Регулировщик в аэропорту Нью-Йорка станцевал на взлётной полосе, чтобы поднять пассажирам настроение:

В галерее - популярная тема из твиттера. Все началось с того, что корейская аниме-блогерша опубликовала в своем аккаунте "бутерброд с кошкой" (в Корее очень популярны подушки в виде куска хлеба). Мягкая булочка и пушистые котики - что может быть лучше?!