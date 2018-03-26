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Утро в Туле
26 марта: Кот Олег и снег с песком

26 марта: Кот Олег и снег с песком

Всем привет! 

 

Взгляните на прогноз погоды на рабочую неделю:

Есть некоторое ощущение феврарта, да? Главное, чтоб остальное не сбылось:

 

Какой понедельник без пробок? Да никакой! Но пусть причины этих пробок будут такими же милыми, как в этом видео:

"Опоздал, потому что пара сотен уточек переходили дорогу прямо передо мной".

 

Немного красоты.

Студия профессиональной аэросъемки Creative Aerial Imagery опубликовала ролик, посвященный советскому архитектурному модернизму в Москве. В почти трехминутном видео можно увидеть знаковые объекты этого стиля: жилые кварталы Северного Чертаново, комплекс жилых домов в микрорайоне Лебедь, российский онкологический научный центр РАМН им. Н.Н.Блохина, дом-кольцо по адресу Нежинская улица, 13, и экспериментальный жилой дом на Большой Черкизовской улице, 20?. 

Получился реально красивый ролик, оцените сами:

 

Новости!

Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный интернет-магазин: VK Shop. Сейчас там можно купить свитшоты, толстовки и футболки с логотипом социальной сети, а также с изображением талисмана сервиса — собакой Спотти, пледы и мягкие игрушки, наклейки и стикеры. В будущем планируется дальнейшее расширение ассортимента!

 

Городская администрация Сеула (столица Южной Кореи) решила принудительно отключать компьютеры своих служащих по пятницам, чтобы люди не задерживались на работе. Инициатива стартует с 30 марта, продлится три месяца и будет разделена на три стадии. Во время первой компьютеры будут выключать в 20:00. На второй стадии, которая начнется в апреле, во вторую и четвертую пятницу месяца отключение будет происходить на полчаса раньше, в 19:30. На третьей стадии в мае компьютеры будут отключаться в 19:00 каждую пятницу. По словам мэрии, под автоматическое отключение компьютеров попадут все сотрудники. Исключения будут сделаны только при особых обстоятельствах. При этом 67% госслужащих попросили не включать их в программу принудительного отключения компьютеров - трудоголики, что с них взять!

 

Рядом с Шанхаем (это в Китае, если что) совсем скоро откроют отель на месте заброшенного 80-метрового карьера. В нем будет собственный водопад! Сейчас идет завершающая стадия строительства. В отеле собираются обустроить 370 номеров, а также конференц-залы, зоны отдыха и рестораны.  При этом над поверхностью земли будут возвышаться только два этажа. На крыше здания после завершения строительства также планируют открыть рекреационную парковую зону, а для этого там высадят траву, кустарники и деревья. Согласно плану, по центру здания будет ниспадать водопад, который должен стать главной «изюминкой» отеля. Пока что выглядит непонятно, будем следить за этой историей:

 

Коты, все-таки, очень интересные животные.

Пользователь твиттера @RWersh "экспериментальным путем выяснил, что коту абсолютно *** (все равно) как его зовут. Хотя на Олега откликается лучше. Возможно, он Олег".

 

На выходных в Сочи выпал снег...с песком! То есть это не снег смешали с песком коммунальщики, как обычно у нас бывает, а он изначально шел в таком комплекте. Метеорологи объясняют, что облачный фронт пришел в Сочи со стороны острова Крит и Северной Африки, где также прошли песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, поэтому прошел окрашенный дождь. Но это все "технические" подробности, а нас интересует результат. Смотрите, как необычно выглядят теперь горнолыжные курорты Сочи:

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 06:09 +7
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