4 сентября: Пончиковая королева и супергеройская уборка

Доброе утро! Как ваше настроение?

Погоду сегодня обещают хорошую — все дожди вчера вылились:

Шаг назад в день вчерашний.

В Липецке местным жителям сделали подарок в честь третьего сентября — поставили в парке перекидной календарь, который переворачиваешь, а там… И снова 3 сентября!

А воронежские автомобилисты выстроили из машин портрет Михаила Шуфутинского. В акции, посвященной «народному празднику», приняли участие 80 водителей. Получилось очень похоже:

Новости!

1 сентября на шоссе в Техасе загорелась фура, перевозившая дезодоранты бренда Axe. Водитель в порядке, но сильно пострадал груз: огонь перекинулся на баллоны с аэрозолем, из-за чего они стали взрываться и разлетаться по трассе. Новость о случившемся произвела фурор в интернете. А все из-за позиционирования Axe: помните все эти рекламы про «Axe-эффект», перед которым якобы не может устоять ни одна девушка? Там к мужикам, которые поливали себя этой вонючкой, сбегались красивые женщины. А еще один слоган бренда «Spray more, get more» подразумевает, что чем сильнее запах, тем больше будет девушек. Короче, как-то так должно было выглядеть шоссе в Техасе 1 сентября:

Когда хочется романтики… Фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу «Ты выйдешь за меня?» на одной из своих коров. Как рассказал будущий жених, корова по кличке Кудряшка больше всех нравилась его девушке. Сначала подруга фермера заметила, что на боку животного что-то написано, но не смогла прочитать предложение, поскольку корова в этот момент повернулась другим боком. Когда животное подошло ближе к паре и девушка увидела написанный вопрос, ее возлюбленный уже стоял перед ней на коленях с кольцом. Девушка ответила согласием своему молодому человеку. Позже она опубликовала в соцсетях фотографию коровы с надписью на боку. Фермер отметил, что направит приглашение на свадьбу и Кудряшке, однако он не уверен, примет ли она его.

Компания KFC пообещала подарить 11 тысяч долларов на получение высшего образования малышу, которого родители назовут в честь полковника Сандерса. Приз получит ребенок, который родится в США 9 сентября (день рождения полковника) и будет назван Харландом (именно так и звали основателя KFC). Для того чтобы стать претендентами на получение гранта на обучение ребенка, родители должны будут зарегистрироваться на сайте KFC, предоставить компании официальные документы о дате рождения и имени младенца (медицинские бумаги или свидетельство о рождении). Собрав и проанализировав данные, компания определит, какой из Харландов, участвующих в конкурсе, родился раньше всех, и назначит его получателем денег. Отметим, что Харланд — очень редкое имя, оно не входит и в первую тысячу самых популярных имен, которые американцы выбирают для своих детей. Более того, по данным за прошлый год, оно не попало даже в список трех тысяч наиболее распространенных имен американских детей. Значение у него тоже необычное — «заячий луг». Не исключено, что в сентябре 2018 имя Харланд станет весьма популярным...

Музыкальная пауза.

Сегодня будем смотреть клип от правоохранителей из Сибири, которые спели (и станцевали!) о работе транспортной полиции. Это прям мастси:

Как вам эти «простые движения»? Ручкой ать-ать!

В защиту «героев» этого видеошедевра: полицейские, которые снимаются в клипе, не знали, в чем участвуют, а «просто делали то, что им сказали». Сделаем вид, что поверили.

Рекорд дня — специально к завтраку.

Рейчел Чолак, которая называет себя «пончиковой королевой», побила рекорд на самую высокую башню, построенную из пончиков за одну минуту! Достижение так себе, зато пончиков теперь очень хочется:

И закончим супергероями в галерее.

Пользователь Instagram с ником wirehon — большой фанат комиксов. И он посвятил свой аккаунт фоткам фигурок супергероев — они оказываются в забавных позах и ситуациях. Например, частенько помогают убираться в доме или в саду. А иногда и сам wirehon со своей семьей появляется на снимках.