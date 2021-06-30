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Утро в Туле
30 июня: напечатанные на 3D-принтере лапы для кота, и воссозданный щит Капитана Америка

30 июня: напечатанные на 3D-принтере лапы для кота, и воссозданный щит Капитана Америка

Доброе утро! Вот мы уже преодолели середину недели, а значит, мы все преодолеем. И читаем хорошие новости. Поехали!

 

Очень много облаков. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, ближе к вечеру и ночью пройдет дождь. Воздух прогреется до +22 градусов.

 

В Центре реабилитации животных УрГАУ прошла примерка первого протеза для котика по кличке Бискотти, сообщает портал E1.ru. В феврале люди выбросили его в сугроб в поселке Монетном. Животное доставили в Центр реабилитации уже с сильным обморожением лап, в итоге ветеринары приняли решение ампутировать их. Пока у Бискотти остались две лапки.

3DLab, которая специализируется на 3D-моделировании и печати для медицинской отрасли, в основном стоматологии, вызвалась бесплатно напечатать протезы для кота. Руководитель компании Дмитрий Заикин признался E1.ru, что прежде компании не приходилось создавать протезы для животных.

В протезе используется два типа материала: эластичный резиновый полимер TPU для носочка и опорной части и PLA-пластик для внешней части. В будущем, возможно, носочек попробуют заменить на силиконовый.

«Мы предусмотрели специальное отверстие, чтобы можно было сделать ремешок на липучке, он скрепит внутреннюю эластичную вкладку и сделает более плотной фиксацию лапки», — пояснил Дмитрий.

Один протез весит не более 100 граммов. Бискотти ждет три остальные искусственные лапки и, по словам сотрудников ЦРЖ, чувствует себя хорошо, пытается вставать: «Он не производит впечатления глубоко несчастного кота, который очень страдает от отсутствия конечностей. Он переваливается, любит лежать на подоконнике и смотреть, что происходит на улице».

 

Беатрис Лаус в компании The 1975 настолько скрупулезно воспроизводят 1990-е, что это уже просто неприлично хорошо. Сегодня слушаем Beabadoobee - «Cologne».

 

Видеоблогер из Лос-Анджелеса Джейк Лейзер создал копию щита Капитана Америка. Он отскакивает от стен, совсем как в фильмах Marvel и сериале «Сокол и Зимний солдат».

Сперва ютьюбер хотел сделать щит на резинке, чтобы он сам возвращался в руки хозяина. Затем Лейзер задумался над тем, чтобы прицепить к щиту небольшой дрон или бумеранг. В конце концов блогер отказался от этих идей в пользу того, что уже видел в фильмах и сериалах Marvel — то есть материала, благодаря которому щит мог бы отскакивать от стен обратно к владельцу и при этом не ломаться при ударах. 

Блогер купил карбоновое волокно в строительном магазине, придал ему форму с помощью смолы, приделал ручку и покрасил в цвета американского флага. После чего отправился на тренировки (конечно, в костюме Капитана Америка!). Задумка удалась: щит и правда отскакивает прямо как в сериале и выдерживает столкновения с поверхностями. 

 

Быть родителем очень непросто, и часто мамы и папы сталкиваются с такими задачками, к каким жизнь их явно не готовила! Например, что сделать, если дети хотят играть и веселиться, а вы мечтаете расслабиться и полежать? Как помочь воспитателям различить абсолютно одинаковых близняшек, а детям не бояться монстра, который живёт под кроватью? На все эти случаи изобретательные родители придумывают удивительные лайфхаки, которыми ещё и щедро делятся. А для некоторых советов вовсе не обязательно быть родителями, они вполне пригодятся любому. Так что давайте изучать!

Хорошего дня и изобретательного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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