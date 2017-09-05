5 сентября: 24 платья за одну минуту

Доброе утро!

Начнем с классного рекорда.

Супруги-фокусники из Малайзии Эвери Чин и Сильвия Лим установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. Девушка сменила свой сценический костюм 24 раза!

Очень нужное умение по утрам. Ррраз - и ты готов идти на работу! ХD

Милота дня.

Актер Крис Эванс на съемках фильма «Одаренная» в 2016 году приютил собаку по кличке Доджер. И Эванс с Доджером просто обожают друг друга - жаль, видятся редко из-за плотного съемочного графика актера. Но зато когда встречаются, счастья немеренно!

В твиттере Эванс даже считал дни до встречи с Доджером:

Really missing this guy right now. pic.twitter.com/fWNviX6CrH — Chris Evans (@ChrisEvans) 8 июля 2017 г.

А вот это видео - встреча после двух месяцев разлуки!

Новости!

Сегодня в Тюмени пройдет акция «Спиннер крутится — госуслуги трудятся». Мероприятие посвящено популяризации регионального портала государственных услуг. Акция состоится в трех тюменских вузах. На одной из площадок организаторы планируют раскрутить самый большой в мире спиннер. Диаметр игрушки — 3,75 метра, а масса — около 30 килограммов. В пресс-службе МФЦ Тюменской области сообщили, что ранее рекорд по величине спиннера принадлежал Великобритании. Диаметр игрушки составлял 3,3 метра. Что ж, Тюмень, успехов!

«Формула-1» совместно с Lego запустила весьма интересный проект: мастера собрали полноразмерную копию превосходного гоночного болида, участвующего в гонках 2017 года. Это Scuderia Ferrari SF70H Formula One, пилотами которой на чемпионате этого года выступили Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Согласно описанию видео, процесс сборки занял порядка 750 часов, а в конструкции модели были использованы 349 911 деталек. Итоговый результат обладает большим сходством с исходным автомобилем: на модели можно разглядеть тормозные каналы, аэрообвес и даже спонсорские наклейки. Лишь подойдя к автомобилю вплотную понимаешь, что он на самом деле состоит из множества мелких прямоугольных фаргментов.

Panasonic представила роботизированный холодильник, который реагирует на голосовые команды и самостоятельно перемещается по помещению. Небольшое устройство на колесной платформе может самостоятельно подъехать в нужную точку, ориентируясь с помощью набора датчиков глубины и лазерных сенсоров. Дополнительно холодильник связан с базой данных, с помощью которой он может рекомендовать закуски, подходящие к хранящимся внутри напиткам. По информации Engadget, в перспективе Panasonic рассматривает возможность установки нагревающейся поверхности в верхней части устройства для сервировки горячих блюд. Пока неизвестно, будет ли серийный выпуск самоходного мини-бара.

Музыкальная пауза!

Посидим под гитарку Эда Ширана. А споет нам роскошная Рита Ора. Ну чем не идеальный саундтрек к завтраку?!

Еще один рекорд-челлендж.

Официант Оливер Штрумпфель из Баварии смог поднять 31 кружку пива и пройти с ними 40 метров. Общий вес литровых кружек составил 70 килограммов. Судьи не засчитали Штрумпфелю две кружки — одну из них официант уронил, а из другой вылилось пиво. Тем не менее, Штрумпфель побил мировой рекорд, который сам же установил в 2014 году — тогда мужчина удержал в руках 25 кружек.

Ну это... А вам слабо?)

В галерее фотосет, который мы, кажется, повторяем уже которую осень. А что поделать - уж очень он милый и осенний!)