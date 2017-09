5 сентября: 24 платья за одну минуту

Доброе утро!

Начнем с классного рекорда.

Супруги-фокусники из Малайзии Эвери Чин и Сильвия Лим установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. Девушка сменила свой сценический костюм 24 раза!

Очень нужное умение по утрам. Ррраз - и ты готов идти на работу! ХD

Милота дня.

Актер Крис Эванс на съемках фильма «Одаренная» в 2016 году приютил собаку по кличке Доджер. И Эванс с Доджером просто обожают друг друга - жаль, видятся редко из-за плотного съемочного графика актера. Но зато когда встречаются, счастья немеренно!

В твиттере Эванс даже считал дни до встречи с Доджером:

Really missing this guy right now. pic.twitter.com/fWNviX6CrH