9 ноября: Картина Бритни Спирс и автопёс

Доброе утро! Вот почему неделя короткая, а устаешь еще сильнее, чем на пятидневке? Работаешь эффективнее, что ли?..

Миленькое видео в честь начала хорошего дня.

Строители из Смоленска подружились с лисенком, который быстро привык к людям. Его прозвали Рыжик. Смотрите, какой очаровашка:

Очень «утреннее» открытие ученых.

Недостаток сна и опьянение равноценны для мозга.

Недостаток сна нарушает коммуникацию клеток мозга, выяснили учёные.

В исследовании принимали участие 12 человек. Специалисты имплантировали испытуемым электроды в мозг, чтобы следить за активностью нейронов. Участники эксперимента неоднократно выполняли тест, в котором они должны были быстро классифицировать различные изображения. Они также должны были заново выполнить этот же тест после бессонной ночи. Выяснилось, что чем сонливее становились участники эксперимента, тем им было сложнее выполнять тест.

Выводы исследования могут объяснить, почему недосып может вызывать провалы в памяти и плохую концентрацию. Но и на этом ещё не всё. Согласно новому исследованию, нехватка сна способна негативно повлиять на работу мозга, и последствия такого влияния могут пагубно сказаться на повседневной жизни человека (и даже на жизни окружающих его людей).

Люди, высыпайтесь!

Новости!

Компания Uber показала видео с концепцией работы летающего такси. Такси будут летать от небоскрёба к небоскрёбу, а до дома пассажиров довезёт обычный автомобиль. Судя по ролику, летающее такси можно будет вызвать при помощи приложения для заказа автомобиля. После вызова пассажир должен подняться на крышу одного из небоскрёбов, где есть специальные площадки, и пройти на посадку, приложив смартфон к считывателю на турникете. Всех пассажиров будут сопровождать сотрудники компании. Запуск летающих такси запланирован на 2020 год.

Житель Великобритании Сэм Веллман превратил свой автомобиль в огромную плюшевую собаку. Сделал он это, чтобы не подвозить девушку до работы — ей стыдно садиться в такую машину, лучше уж на общественном транспорте. В таком виде машина ездит почти год и из-за этого немного грязная. Веллман рассказал, что также добавил звуки лая, и их его девушка не любит больше всего. К Рождеству он планирует превратить машину в оленя.

Учёные из Сингапура создали стакан, меняющий вкус и запах налитой в него жидкости. Светодиоды формируют цвет продукта, за запах отвечают специальные трубками с газом, а электроды по краям стакана делают жидкость сладкой, горькой или солёной за счёт стимуляции языка. То есть можно пить обычную воду, а при этом ваш мозг будет уверен, что это вино сок, пиво кофе. В общем, полезная штука:

Журналист Олег Кашин недавно обнаружил, что мультфильм «Трое из Простоквашино», к которому мы все привыкли и который любим, — это не единственная экранизация повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Есть более ранняя версия от творческой студии «Экран», 1975 года. Всего вышло три серии, и они немного страшные.

Если вы тоже никогда не знали о такой версии, то посмотрите. Некоторым будет достаточно просто взглянуть на превью. Более дотошные читатели посмотрят пару сцен и убедятся: это ад.

Уберите детей, беременных женщин и слабонервных подальше от экрана:

О деньгах, как мы любим.

Не так давно Бритни Спирс опубликовала в своем инстаграме видео, на котором рисует цветы в своем саду. На днях эта картина была продана на аукционе за 10 000 долларов. Ее купил американский журналист Робин Линч. «Цветы на моей картине обозначают новое начало. И я хочу, чтобы мы продолжали двигаться вперед», — рассказала Бритни Спирс. Певица продолжает работать над новыми картинами — еще много фанатов готовы выложить такие суммы за ее творчество…

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Окт 13 2017 в 11:53 PDT

Марафон комментариев в стиле

«да моя трехлетняя дочь рисует лучше» объявляем открытым!

А мы лучше послушаем, как Бритни поет:

В Японии целый квартал сейсмоустойчивых домов украсили изображениями Кумамона — мишки, знакомому многим по популярным в интернете мемам. Необычные здания в городе Асо, расположенные у подножия вулкана, привлекают множество туристов. «Сильный ветер и землетрясения не могут разрушить купольные дома, там просто нет перекрытий, которые можно было бы сломать», — рассказала менеджер курорта Aso Farm Land Мисая Кониши.