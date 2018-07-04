4 июля: "Давайте не будем спешить!"

Доброе утро! А можно полежать спокойно, а не вот это вот всё?..

"Позитивный" прогноз от синоптиков на сегодня. Зонт - наш лучший друг:

Крошечная милота - крошечная во всех смыслах, начиная от главных героев (это мы не про гаишников, если что), заканчивая длиной ролика.

Пермские гаишники перекрыли шоссе, чтобы пропустить утяток:

Добавим немного спорта в это утро. Да, конечно, мы про футбол - ну а про что еще можно говорить в разгар Чемпионата мира?!

В интернете набирает бешеную популярность ролик, в котором комментаторов гольфа и футбола "поменяли местами". Ух, это прям тот случай, когда под весьма динамичный футбольный матч можно случайно уснуть, а вот гольф становится очень даже ничего:

Новости!

На Ebay за 92 100$ был продан левый кроссовок со съёмок «Назад будущее 2». Именно в нём снимался Майкл Джей Фокс. Сразу отметим, что шнуроваться автоматически он не умеет - в кино это было всего лишь спецэффектом. Впрочем, Nike недавно все же выпустил кроссовки как из фильма, причем с реально автоматической шнуровкой; стоят дешевле этого ботинка. Состояние оригинального ботинка оставляет желать лучшего: мало того, что он один, без пары, так еще и пластик на пятке обвалился, подошва потрескалась... Все отвалившиеся кусочки продавец отправит покупателю в отдельном контейнере. Кстати, за право обладать этим кроссовком соревновались аж 220 человек. Ценный коллекционный экземпляр для фанатов!

С 4 июля (та-дааам, сегодня!) в пончиковых Dunkin’ Donuts в США появилась новинка: Donut Fries («пончики фри»). Это слегка обжаренный десерт из теста с коричневым сахаром. Порция из пяти таких донатов обойдётся в 2 доллара. По данным компании, блюдо не будет продаваться за пределами США. Будете в Америке - попробуйте, говорят, стоит того. И сравнивают с испанскими чуррос - но чуррос это в Мадриде и Барселоне, а в США - пончики фри, и все тут. Блииин, так пончиков захотелось...

Бодипозитиииив! Компания Sony Pictures собирается снимать кино про пышную супергероиню Фэйт. Она впервые появилась в комиксах от Valiant Comics в составе команды героев, известных как Предвестники. Позже вышел сольный комикс про Фэйт. Эта жизнерадостная девушка живёт в Лос-Анджелесе и работает журналисткой. Она умеет летать и поднимать в воздух предметы с помощью телекинеза. Сценарий к фильму напишет Мария Мельник, которая работала над сериалами «Двойник» и «Американские боги». Дата выхода фильма пока неизвестна.

Музыкальная пауза.

Вчера в России отмечали День Госавтоинспекции. И в Свердловской области к празднику сняли бодрое (поучительно-мотивирующее) музыкальное видео. Смотрим, слушаем, прислушиваемся. Небольшой тизер: там и рэпчик есть! О_о

И вау-эффект напоследок.

Тут наши любимцы с канала Dude Perfect выпустили новый эпизод с пинг-понг трюками. Они пытаются (успешно!) попасть мячиком в стакан в совершенно невероятных условиях.

Кстати, начинается ролик с машины Голдберга невероятной крутоты. Это прям маст си, друзья:

В нашей сегодняшней галерее поселился щенок авторства Toru Sanogawa. Очаровашка. Хорошего вам дня!