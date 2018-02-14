14 февраля: Свидания с блинчиками

Доброе утро! С Днем Всех Влюбленных! Дайте-ка мы вас чмокнем

Интересно, сколько свиданий сегодня закончатся поеданием блинчиков?.. Если что, это не эвфемизм) Раз так совпало, что День Святого Валентина выпал на Масленичную неделю, то ловите чудесный рецепт кружевных блинчиков-сердечек.

Надо:

2 стакана молока

1 стакан воды

2 стакана муки

3 ст.ложки сахара

щепотка соли

1/2 чайной ложки соды

1 ст.ложка подсолнечного масла

2 яйца

Соду погасить уксусом. Яйца взбить миксером с сахаром, солью и содой. Не переставая взбивать, добавить 1/2 стакана воды, 1 стакан теплого молока и муку. Взбивая, вливать оставшиеся воду и теплое молоко. В конце взбивания влить подсолнечное масло. Оставить тесто на 15 минут. Затем перелить его во что-нибудь с узким носиком (как вариант - в пластиковую бутылку, предварительно проделав дырку в крышке с помощью шила). Сковороду разогреть, смазать жиром. Снять сковороду с огня, нарисовать сердечко тестом и поставить обратно на огонь. Жарить блинчики на слабом огне с двух сторон. А потом красиво оформить завтрак для любимого или любимой и ждать ответного подарка ;)

А теперь мультик!

Тематическая серия любимого Simon's Cat:

Немного милоты в честь милого праздника.

Луговая собачка Отис и кошечка Катрин очень-очень любят друг друга:

Новости!

Несмотря на огромное количество противников "ненашенского" праздника, каждый год 14 февраля - одна из самых популярных дат для заключения брака. Но социологи советуют не обольщаться: по статистике свадьбы, сыгранные в День Всех Влюбленных (впрочем, как и в другие "красивые" даты) почти на 20% чаще становятся началом несчастного брака. Это выяснили голландские социологи, проанализировав внушительный объем данных: сведения о заключении браков и разводах в Нидерландах с 1999 по 2013 год. Скорее всего, дело не в предрассудках и не религиозных убеждениях, говорят авторы работы; зато может оказаться, что дело в стаже совместной жизни до брака: в Валентинов день чаще женятся те, кто давно вместе и наконец решил оформить отношения. В таких случаях люди решают подождать «красивой» даты вместо того, чтобы торопиться со свадьбой. Выбор определяется не желанием заключить брак, а другими факторами — и это, возможно, влияет на продолжительность будущей совместной жизни.

И хватит о грустном. Сеть ресторанов KFC выпустила набор праздничных карточек ко Дню Святого Валентина с запахом жареной курицы. На каждой из них написан один из афоризмов от KFC: «У тебя есть секретный рецепт от моего сердца», «Я влюбился в тебя с первого салата», «Мы — две горошины в курином пироге», «Я буду с тобой всегда, если смогу. Ты заставляешь меня чувствовать себя как пальчики оближешь». А еще компания выпустила несколько тематических гифок в партнёрстве с поисковиком анимаций Tenor.

Тем временем "Вконтакте" позаботилась об одиноких людях: ко Дню Святого Валентина в соцсети запустили приложение для поиска идеальной пары. Игрушка называется "Бесит". Задача пользователя - рассортировать карточки, коорые ему предлагаются игрой, на те, что ему нравятся (откинуть влево), и на те, что его раздражают (откинуть вправо). На основе полученных данных соцсеть подбирает людей со схожими интересами и взглядами на жизнь. В среднем - около 100 единомышленников. Вдруг кто-то реально сможет так найти свою любовь!

Сегодня в кино выходит российская мелодрама «Лёд» о фигурном катании. Говорят, отличное кино, не то что "Пятьдесят оттенков свободы". Ну что, все в кино, на "Лёд"?)

В качестве финального аккорда - хулиганская выходка швейцарского лыжника Фабиана Боша на Олимпиаде в Южной Корее.

Кажется, Бош забыл, как правильно пользоваться эскалатором:

В галерее цветочки, которые, во-первых, порадуют нас всех в праздник, а во=вторых, напомнят, что

через две недели весна, а там и до лета рукой подать!

Короче, жизнь налаживаться.=)