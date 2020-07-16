16 июля: кошка в миниатюрном дождевике и конспирологическая теория, что все вокруг - торт

Доброе утро! Мы все ближе подбираемся к выходным. А это значит, что пора заряжаться позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

Какая погода ждет нас сегодня? Синоптики обещают, что сегодня днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров остановятся на отметке в +16 градусов. Не забывайте взять зонтик из дома!

Посмотрите на кошку в дождевике — она с деловитым видом гуляет под дождем! Видео довольно старое, как минимум 2018 года, но в июле его заметили на Reddit — и таким образом оно получило новую жизнь.

Ролик, безусловно, прекрасный, но есть пара комментариев. Хочется, чтобы у кошки были маленькие резиновые сапожки. Чтобы точно не намокла!

Беззаботная и слегка раздражающая домашняя вечеринка семейства Варум-Агутиных. Красиво жить не запретишь, но, пожалуй, без видеоряда песня будет лучше восприниматься. Сегодня слушаем Леонида Агутина - «По тебе скучают бары».

Прямо сейчас зарождается новая теория заговора: что, если реальности не существует, а люди и мир вокруг — это просто один большой торт? Началось все с четырехминутного видео, опубликованного в соцсетях BuzzFeed Tasty. В нем кондитер из Турции Туба Гечкиль нарезает обувь, туалетную бумагу, растения в горшках, пиццу и кокосы. Но все это совсем не то, чем кажется!

Просто Гечкиль делает реалистичные торты самых разных и необычных форм. Пользователи отправились в инстаграм Тубы Гечкиль за разъяснениями. Однако от выложенных там видео стало еще тревожнее.

Куриная ножка — вовсе не куриная ножка!

А бумажник — не бумажник…

Тут-то и пришло осознание: если вещи, которые не выглядят как торт, в итоге оказываются тортом, то как вообще можно доверять собственным глазам и тому, что говорят по телевизору и в интернете? Неужели весь мир — это торт?

Надпись на картинке. «Погоди, так это все торт?» «И всегда им было»

Следом за прозрением пришла паранойя. Как узнать, что вещь — это вещь? И как доказать друзьям, что ты не торт?!

«Я так переживала, что [свинья-копилка] окажется тортом»

Надпись на картинке: «Ты что, торт?»

«Майк Тайсон проверяет, кто такой Холифилд — торт или нет»

Пользователи нашли и другие видео с реалистичными тортами. И они, пожалуй, даже более жуткие!

Впрочем, иногда тортовая матрица сбоит — и ничего не происходит.

14-летняя Макэр Эверетт из Либертивилла, США, во время пандемии коронавируса стала рисовать на асфальте возле дома рисунки и фотографировать на их фоне своего 9-летнего брата Кэмдена. Всё это для того, чтобы он мог «путешествовать», пока сохраняются запреты из-за Covid-19.

С начала апреля набралось больше сотни таких рисунков — Эверетт публикует их в Инстаграме. «Многие из них связаны с тем, что мы хотим сделать, или с местами, куда мы хотим пойти после того, как всё закончится», — объяснила девушка.

Она собиралась рисовать 100 дней подряд и обычно публиковала по одной фотографии в день. В итоге к 15 июля в её Интстаграме уже 105 рисунков, и пока она не собирается останавливаться. Посмотрите, что у нее получается, в нашей галерее.

Хорошего дня и солнечного настроения!