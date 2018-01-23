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Утро в Туле
23 января: Козлята, щенята и много-много пожарных

23 января: Козлята, щенята и много-много пожарных

Доброе утро!

 

Немного милоты, которая, возможно, улучшит это утро.

Козлятки + собачки = ван лав.

 

Рекорд дня! Вернее, даже сразу два рекорда.

В начале 2018 года в китайском Тунхуа в Китае установили два рекорда: в Книгу рекордов Гиннесса попали огромная картина на снегу и самая длинная барная стойка изо льда. 

Картина на снегу получилась площадью 2,22 тысячи квадратных метра. Она была создана на поверхности заледеневшей реки Хуньцзян. На масштабном изображении — снежинки, виноград и бочки с вином. Произведение создано из экологически чистых продуктов.

А ледяная барная стойка в длину превышает 100 метров:

 

Новости!

Вчера в Сиэтле открылся первый «умный» магазин Amazon Go — без кассиров и касс. Чтобы сделать в нём покупку, необходимо на входе приложить к турникету смартфон для сканирования персонального QR-кода из приложения Amazon и забрать нужный товар — на выходе деньги за выбранные продукты будут автоматически сняты с карты, привязанной к аккаунту.  Специальные камеры и датчики, оборудованные в магазине, будут следить не только за тем, какие товары покупатель берёт, но и какие ставит обратно на место. Технология была представлена ещё в начале декабря 2016 года и тестировалась до этого времени сотрудниками Amazon. Как отмечают некоторые издания, открытие подобных магазинов может поставить под угрозу миллионы людей, работающих в сфере ритейла.

 

Впрочем, продавцы и консультанты все еще нужны. В доказательство - вот такая история. Недавно в Шотландии робота «уволили» из супермаркета, потому что он не справился со своими обязанностями.  Робот по имени Фабио проработал в магазине шотландской сети супермаркетов Margiotta около недели. Предполагалось, что он будет предоставлять покупателям справочную информацию, рекламировать товары и рассказывать, где их найти. Однако с прямыми обязанностями он не справлялся. По информации Би-би-си, робот давал довольно бесполезные и общие ответы: на вопрос «где найти пиво?» он отвечал: «В отделе с алкоголем», а на вопрос «где сыр» предлагал поискать в холодильнике. Более подробных инструкций он не давал. Также из-за шума в магазине клиентам приходилось по нескольку раз повторять вопрос. Через несколько дней Фабио переместили в мясной отдел и поставили ему только одну задачу — предлагать различные части свиной туши. Но робот проиграл конкуренцию продавцам-людям: пока они успевали обслужить 12 покупателей, японское устройство могло обслужить лишь двоих. Пришлось уволить робота из-за некомпетентности. Хотя владельцы сети Margiotta отметили, что в первые дни Фабио покорил всех шутками и предложениями обняться, а некоторые сотрудники успели так привязаться к "коллеге", что плакали, когда робота увозили из магазина.

 

И еще кое-что о высоких технологиях. Представляем вам новую "умную" кровать Sleep Number 360! Вот все ее ништяки:

  • Кровать умеет автоматически адаптироваться под своего владельца. Даже если владельца два, она может подстраиваться индивидуально под каждого. 
  • Саморегулирующиеся механизмы выстраивают комфортное положение кровати для чтения книг перед сном или для просмотра телевизора. Помимо этого, во время самого сна они автоматически приподнимают верхнюю часть туловища на 7 градусов, если датчики SenseIQ определят, что спящий начал храпеть. 
  • Нижняя часть кровати, в которой обычно располагаются ноги, оснащена системой подогрева. Больше никаких холодных ног!
  • Помимо всего вышеперечисленного для кровати разработано специальное мобильное приложение. В приложении можно настраивать кровать и просматривать данные о сне, ритме сердцебиения, частоте дыхания и фазах.
  • Кровать служит умным будильником, который активируется в момент нахождения в легкой фазе сна для более комфортного пробуждения. 

 

Музыкальная пауза.

Мелодия из "Звездных войн", сыгранная с помощью Кубика Рубика. Эта головоломка, как и сага - просто бесконечные источники вдохновения!

Вот оригинальная сцена из фильма:

 

Добавим красоты этому утру.

Фотограф Дрю Гераци смонтировал короткометражный фильм на основе серии своих работ,запечатлевших окружающие нас вещи с нового, необычного ракурса макросъемки:

 

В галерее - горячие австралийские пожарные, которые позировали для календаря на 2018 год.

Это уже традиция: с 1993 года Австралия дарит всему миру календарь с дымящимися от страсти полуголыми пожарными. К этому году выпустили целых три календаря: пожарные позируют с животными из зоопарка, с милыми щеночками и просто красивые ребята, демонстрирующие свою идеальную физическую форму. Вся прибыль с продажи календарей идет в благотворительный фонд помощи деткам, пострадавшим от ожогов. Если что, купить календари можно здесь - год-то только начался! Кстати, отменный подарок к 8 Марта. Не благодарите!)

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:04 +5
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