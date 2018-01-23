23 января: Козлята, щенята и много-много пожарных

Доброе утро!

Немного милоты, которая, возможно, улучшит это утро.

Козлятки + собачки = ван лав.

Рекорд дня! Вернее, даже сразу два рекорда.

В начале 2018 года в китайском Тунхуа в Китае установили два рекорда: в Книгу рекордов Гиннесса попали огромная картина на снегу и самая длинная барная стойка изо льда.

Картина на снегу получилась площадью 2,22 тысячи квадратных метра. Она была создана на поверхности заледеневшей реки Хуньцзян. На масштабном изображении — снежинки, виноград и бочки с вином. Произведение создано из экологически чистых продуктов.

А ледяная барная стойка в длину превышает 100 метров:

Новости!

Вчера в Сиэтле открылся первый «умный» магазин Amazon Go — без кассиров и касс. Чтобы сделать в нём покупку, необходимо на входе приложить к турникету смартфон для сканирования персонального QR-кода из приложения Amazon и забрать нужный товар — на выходе деньги за выбранные продукты будут автоматически сняты с карты, привязанной к аккаунту. Специальные камеры и датчики, оборудованные в магазине, будут следить не только за тем, какие товары покупатель берёт, но и какие ставит обратно на место. Технология была представлена ещё в начале декабря 2016 года и тестировалась до этого времени сотрудниками Amazon. Как отмечают некоторые издания, открытие подобных магазинов может поставить под угрозу миллионы людей, работающих в сфере ритейла.

Впрочем, продавцы и консультанты все еще нужны. В доказательство - вот такая история. Недавно в Шотландии робота «уволили» из супермаркета, потому что он не справился со своими обязанностями. Робот по имени Фабио проработал в магазине шотландской сети супермаркетов Margiotta около недели. Предполагалось, что он будет предоставлять покупателям справочную информацию, рекламировать товары и рассказывать, где их найти. Однако с прямыми обязанностями он не справлялся. По информации Би-би-си, робот давал довольно бесполезные и общие ответы: на вопрос «где найти пиво?» он отвечал: «В отделе с алкоголем», а на вопрос «где сыр» предлагал поискать в холодильнике. Более подробных инструкций он не давал. Также из-за шума в магазине клиентам приходилось по нескольку раз повторять вопрос. Через несколько дней Фабио переместили в мясной отдел и поставили ему только одну задачу — предлагать различные части свиной туши. Но робот проиграл конкуренцию продавцам-людям: пока они успевали обслужить 12 покупателей, японское устройство могло обслужить лишь двоих. Пришлось уволить робота из-за некомпетентности. Хотя владельцы сети Margiotta отметили, что в первые дни Фабио покорил всех шутками и предложениями обняться, а некоторые сотрудники успели так привязаться к "коллеге", что плакали, когда робота увозили из магазина.

И еще кое-что о высоких технологиях. Представляем вам новую "умную" кровать Sleep Number 360! Вот все ее ништяки:

Кровать умеет автоматически адаптироваться под своего владельца. Даже если владельца два, она может подстраиваться индивидуально под каждого.

Саморегулирующиеся механизмы выстраивают комфортное положение кровати для чтения книг перед сном или для просмотра телевизора. Помимо этого, во время самого сна они автоматически приподнимают верхнюю часть туловища на 7 градусов, если датчики SenseIQ определят, что спящий начал храпеть.

Нижняя часть кровати, в которой обычно располагаются ноги, оснащена системой подогрева. Больше никаких холодных ног!

Помимо всего вышеперечисленного для кровати разработано специальное мобильное приложение. В приложении можно настраивать кровать и просматривать данные о сне, ритме сердцебиения, частоте дыхания и фазах.

Кровать служит умным будильником, который активируется в момент нахождения в легкой фазе сна для более комфортного пробуждения.

Музыкальная пауза.

Мелодия из "Звездных войн", сыгранная с помощью Кубика Рубика. Эта головоломка, как и сага - просто бесконечные источники вдохновения!

Вот оригинальная сцена из фильма:

Добавим красоты этому утру.

Фотограф Дрю Гераци смонтировал короткометражный фильм на основе серии своих работ,запечатлевших окружающие нас вещи с нового, необычного ракурса макросъемки:

В галерее - горячие австралийские пожарные, которые позировали для календаря на 2018 год.

Это уже традиция: с 1993 года Австралия дарит всему миру календарь с дымящимися от страсти полуголыми пожарными. К этому году выпустили целых три календаря: пожарные позируют с животными из зоопарка, с милыми щеночками и просто красивые ребята, демонстрирующие свою идеальную физическую форму. Вся прибыль с продажи календарей идет в благотворительный фонд помощи деткам, пострадавшим от ожогов. Если что, купить календари можно здесь - год-то только начался! Кстати, отменный подарок к 8 Марта. Не благодарите!)