23 мая: Возвращаем веру в добро

Доброе утро! А вот уже и вторник наступил. Бодрее, бодрее!

Милота дня. Сегодня про кролика, но про неживого. Не бойтесь, он не дохлый. Просто плюшевый.

19 мая в сиднейском метро девочка выронила своего плюшевого кролика из коляски. Житель города Эндрю Паркер, который стал свидетелем душераздирающей сцены (кролик упал точно перед закрытием дверей вагона, и шансов быть найденным не было совсем) сфотографировал игрушку и попросил в твиттере помочь найти девочку и ее родителей.

I'm sad. A child dropped bunny from pram getting off at Wynyard as doors closed. @T1SydneyTrains please help to reunite! #sadbunny pic.twitter.com/ZEnswqEEHH — Andrew Parker (@ajamesparker) 19 мая 2017 г.

Твит увидели сотрудники метро и подключились к поискам хозяйки. Паркер рассказал им, в каком вагоне осталась игрушка. Они забрали кролика, «поселили» в своем офисе и стали ждать его хозяина. Об этом сообщили через свой твиттер-аккаунт, естественно:

BUNNY UPDATE: Bunny is now safely with our fantastic staff. We're still waiting for the owner to come forward to be reunited. #SadBunny pic.twitter.com/K7hfeNnqon — Trains Info (@TrainsInfo) 19 мая 2017 г.

А 20 мая кролик и его хозяйка воссоединились! Ура!

Эх, блин, а сколько мы в детстве игрушек потеряли навсегда... Хоть бы одна такая история произошла, а! Можно было бы верить в волшебство.

А теперь, после столь щедрой порции милоты, видео, которое еще больше заставляет верить в добро. В пустыне Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой из шприца:

Живи, змейка, живи!

Интересное со всех уголков планеты.

Хирург из Карачаево-Черкесии, пожалуй, сумел сделать самое необычное предложение руки и сердца. Парень разрезал себе живот и спрятал кольцо внутри. А потом пошел на перевязку к своей девушке-медику. Вы вот сейчас ужаснулись, а ей с ним теперь всю жизнь жить... Осторожно: в видео могут быть неприятные для вас кадры. Дважды подумайте, прежде чем нажать на плей.

Команда исследователей из Массачусетского технологического института разработала дышащий костюм для тренировок, снабженный клапанами, которые реагируют на пот и температуру тела спортсмена. Размеры клапана варьируются от миниатюрного (размером с ноготь) до более крупного (длиной с палец). Они снабжены живыми микробными клетками, которые сжимаются и расширяются в ответ на изменения влажности. В клапанах клетки действуют как крошечные сенсоры. Для создания клапана исследователи использовали безопасные для человека микробные клетки — штамм кишечной палочки E. coli. Они обнаружили, что клетки разбухают и сжимаются в ответ на изменение влажности. Также исследователи разработали кроссовки с внутренним слоем, «работающим» по аналогичному принципу. Исследователи ожидают, что вентилируемая обувь поможет избежать болезней ног, вызванных чрезмерной влагой. По словам ведущего исследователя проекта Вен Ванг, в будущем ее команда может дополнить клетки функцией запаха, чтобы после тренировки костюм самовоспроизводил приятный аромат.

В Сан-Франциско открылось Rat Cafe. В нем можно попить кофейку и съесть что-нибудь из выпечки всего за $50. А вокруг в это время будут бегать крысы. Если вдруг вас заинтересует такая бизнес-идея, то можем посоветовать место для такого кафе - прямо возле нашего офиса и "Бургер Кинга" крыс бессчетное количество. Не придется на них тратиться))) Только вот ходить мы к вам в кафе не будем, сорри.

Музыкальная пауза. На днях стало известно, что у киномюзикла «Mamma Mia!» будет продолжение! "Вторая серия" будет называться «Mamma Mia: Here We Go Again!». Создатели фильма пообещали, что в новой картине снимутся все исполнители главных ролей из первого фильма: Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Ферт и Стеллан Скарсгорд. Премьера фильма назначена на 20 июля 2018 года.

В честь такой новости предлагаем начать это утро с прекрасной ABBA. Никто же не против?

А в комментах предлагаем делиться любимыми композициями этой группы.

Добавим красоты этому вторнику. Американский фотограф снял завораживающий таймлапс извержения гавайского вулкана Килауэа:

Позитивный тон сегодняшнему дню задает геккон по кличке Томо. У него всегда хорошее настроение! Если вы хотите еще больше фоток довольного Томо, велкам в его инстаграм. Их там сотни, и настроение у ящерицы всегда отменное!