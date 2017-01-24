24 января: Сырные часы и сладкие цветы

Всем привет! Бежим-бежим на любимую работу!

Новость к завтраку. В Швейцарии решили совместить две свои главные гордости - сыр и часы. И сделали часы из сыра! Тот случай, когда время можно в съесть буквальном смысле слова.

Конечно, роскошные часы не полностью состоят из сыра, из него сделан только их корпус. Сыр покрыт специальной смолой, чтобы часы долго смогли служить их владельцу (чтоб съесть, придется грызть... и грызть... и грызть...).

Необычная новинка была сделана компанией «H. Moser» в знак протеста против нового закона для швейцарских производителей. Согласно ему, любая фирма должна использовать в своей продукции как минимум 60% деталей и материалов, сделанных в Швейцарии.

Милые сырные часики с ремешком из воловьей кожи обойдется покупателю примерно в 1 230 000 долларов. Если же желающий заполучить сырные часы всё-таки найдётся, вырученные деньги планируется пустить на финансирование независимых швейцарских часовщиков.

Милота дня. Сегодня - не поверите! - не про животных)

Блогер YouTube с ником Chootavao представил интересный способ не потерять автомобиль на парковке. Для этого мужчина предложил возить в багажнике своего автомобиля связку надутых воздушных шаров. И машину сразу найдете, и праздник людям создадите:

Кстати, обратите внимание: шарики привязаны к "трупу" в кедах. Так что комментаторы посоветовали Chootavao записать инструкцию «Как спрятать труп, чтобы его никто не нашёл».

А теперь еще всякие хорошие, вдохновляющие новости!

Официант одного из ресторанов в Барнауле вернул посетителю сумку, в которой находились 4 миллиона рублей!!! Сумку с деньгами оставила компания друзей, отмечавшая продажу автомобиля. Клиент пропажу сразу не заметил (!!!!), но был счастлив и отблагодарил сотрудника заведения щедрыми "чаевыми" - 20 тыс. рублей.

Просто фантастическая история из Токио: 71-летний кассир парка «Синдзюку-гёэн» несколько лет бесплатно пускал в парк иностранцев, боясь попросить у них деньги. Все дело в том, что он стеснялся: в 2014 году один из иностранцев накричал на него за плохое знание английского. С тех пор в парк бесплатно прошли 160 тысяч человек. На самом деле вход стоит 200 йен (около 104 рублей). Неитрая арифметика... парк потерял 32 миллиона йен! Сотрудник заявил, что не считает, будто украл чужие деньги. После того, как началось разбирательство, мужчина вышел на пенсию, и предложил вернуть руководству парка половину своего пенсионного пособия в размере 300 тысяч йен. В комментариях к новости о кассире большинство читателей прониклись к нему сочувствием, и понадеялись, что руководство тоже отнесётся к пожилому человеку с пониманием, и денег с него не возьмёт.



А на парковке в городе Фриланд, штат Вашингтон, можно встретить морского льва. На видео засняли, как он сидит на крыше Honda Civic и радуется жизни. Неизвестно, как именно животное попало на парковку, но для того, чтобы согнать его с крыши, понадобилась помощь двух полицейских.

Удовлетворяем тягу к разрушениям. В Китае за 10 секунд взорвали 19 жилых домов. Для этого специалисты заложили около пяти тонн тротила в 120 тысячах точек. Выглядит эпично:

На месте снесённых зданий высотой от 7 до 12 этажей планируют возвести деловой квартал с 707-метровым небоскрёбом.

Время розыгрыша!

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо разыграл фанатов каталонского клуба по классической схеме: загримировался до неузнаваемости и "пошел в люди". Нацепив накладные волосы, бороду и нос, он принял участие в матче с болельщиками. Команда 44-летнего бразильца одержала победу со счётом 2:1, а сам игрок, выступавший под псевдонимом Роберто да Силва, был признан лучшим футболистом поединка. После этого Ривалдо раскрыл себя на глазах изумлённых болельщиков.

«Когда он снял накладные волосы и маску с лица, мне хотелось выругаться матом, но я знал, что не должен», — заявил один из фанатов.

В одном из магазинчиков в Сиднее делают мороженое в виде цветов роз. Здесь экспериментируют с расцветками и вкусами, от чего местные жители и туристы просто в восторге! Выглядит супер, гораздо круче стандартных букетов: