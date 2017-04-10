10 апреля: Пляжные корги спасут наш понедельник

Всем привет! Начинаем новую неделю!

Хотите прям резко взять и проснуться? Есть одна идея...

В центре самого большого города Техаса недавно появился 42-этажный небоскрёб Market Square Tower. И на последнем этаже находится бассейн, который на три метра торчит с крыши здания, а пол ПРОЗРАЧНЫЙ!!!

Милота дня. Пользователь Reddit под ником TheOrdner опубликовал фото своей собаки, которая любит спать в кошачьем домике. Чудо как хорошо:

По словам хозяина питомцев, то, как собака забирается на кошачью "этажерку", выглядит очень нелепо. Кошке куда проще "поменяться кроватками":

Новости!

Компания Reebok создала кроссовки из кукурузы. Ну ладно, ладно... Не целиком они из кукурузы, только подошва. И это, конечно, не та кукуруза, которую мы едим, а кормовая кукуруза, использующаяся для промышленных целей. Такие кроссовки полностью разлагаются, не оставляя после себя следов, тогда как «жизненный цикл» любых кроссовок, созданных при помощи обычных технологий, в результате оказывается не слишком чистым как при создании, так и при утилизации. Правда, производитель не сообщает, как новые подошвы противостоят воде и влаге вообще.

Эмма Стоун ответила подростку, снявшему свою версию вступительной сцены из «Ла-Ла Ленда», чтобы пригласить её на школьный выпускной (мы писали об этом в прошлую пятницу). Увы, она отказала...:

"Джейкоб, спасибо за то, что сделал величайшее приглашение, которое я когда-либо получала. Не могу передать словами, какая это честь для меня, и как сильно я улыбалась во время просмотра этого великолепно срежиссированного видео.

Я работаю в Лондоне, но надеюсь, что ты отлично проведёшь время на выпускном. Мне приятно, что ты думал обо мне. СПАСИБО ТЕБЕ.

P.S. Ты действительно похож на Райана Гослинга.

С любовью, Эмма".

Впрочем, парень еще раньше говорил, что не расстроится отказу. Для него важно было получить хоть какой-то отклик от любимой актрисы! Поэтому порадуемся вместе с ним и посмотрим действительно классный ролик:

В преддверии начала купального сезона сайт kimoji.com, на котором продаётся различная атрибутика с изображением Ким Кардашьян, анонсировал выпуск новых аксессуаров. Теперь поклонники пышных форм телезвезды могут проводить время у бассейна, лёжа на надувных матрасах в виде её ягодиц. Предзаказ упругого аксессуара от Ким и Канье будет доступен только в июне. Несмотря на то что продажи ещё не начались, потенциальные покупатели выражают своё недовольство по поводу слишком высокой цены - 98 долларов за "попку"!

Музыкальная пауза. Музыкальный дуэт Fred V & Grafix создал трек, в основу которого легло мяуканье кошки — его обработали в музыкальном редакторе, добавили других звуков (например, барабаны) и получили приличный drum 'n' bass.

Красота как она есть! Природу Южной Африки сняли с дрона. Просто ФАНТАСТИКА, как диснеевский "Король Лев":

Галерея, после просмотра которой невозможно не приобрести хорошее настроение на целый день. В Калифорнии прошел ежегодный весенний «День пляжных корги»! В этом году организаторы мероприятия в шутку прозвали его Corgchella, что созвучно с известным музыкальным фестивалем Coachella.