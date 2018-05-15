15 мая: Батут нашей мечты и Дэдпул-единорог

Всем привет! Сегодня просыпаемся под звуки дождя. Сбываются прогнозы синоптиков!

Капелька милоты для поднятия настроения!

В начале мая в Великобритании, в городе Бутл, засняли достаточно любопытный эпизод: кошка стучала в дверь, чтобы ее впустили в дом. Она забралась на мусорный бак, стоявший рядом с дверью, дотянулась лапой до дверного молотка, несколько раз подергала за него и стала ждать, пока ей откроют дверь! Журналисты ищут кошку и ее хозяина, чтобы разузнать, как ему удалось научить питомца так стучаться в дверь. Но пока безуспешно...

Очень классный рекорд из Бельгии.

Там придумали самую длинную в мире надувную полосу препятствий - почти полкилометра в длину (495.52 метра)! То есть по сути такой очень сложный батут) 60 разнообразных препятствий: требуется минимум 10 минут, чтобы преодолеть их все.

Сейчас супер-батут отправляется в турне по миру. Может, и в Россию заедут?)

Новости!

Современные гаджеты делают нашу жизнь легче. А иногда и спасают ее! Так в начале мая стало известно, что 76-летний японец избежал сердечного приступа благодаря Apple Watch. Мужчина обратился в больницу, когда часы предупредили его о повышенном сердцебиении. При этом чувствовал он себя абсолютно нормально. Но все-таки решил перебдеть, и не зря: врачи сделали ЭКГ и другие тесты и выяснили, что две из трёх его коронарных артерий были заблокированы целиком, а третья была перекрыта почти на 90%. Это могло привести к сердечному приступу со смертельным исходом. Сейчас все в порядке, мужчине ничего не угрожает: его уже прооперировали и он отлично себя чувствует. Японец решил поделиться своей историей, потому что обратился в больницу, прочитав о похожих случаях. Он считает, что его опыт тоже может спасти кому-то жизнь.

А теперь немного о том, как гаджеты могут отравить нашу жизнь - для баланса и гармонии! В США арестовали женщину, которая за полгода после первого (и единственного) свидания послала мужчине 65 тысяч смсок. О_о 31-летняя Жаклин Эйдес познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Первое свидание прошло неудачно, однако Жаклин решила, что нашла свою вторую половинку. Сначала она присылала мужчине интимные сообщения с признаниями в любви, но потом решила рассказать ему об этом лично. В итоге мужчине пришлось вызвать полицию — Эйдес слишком долго сидела в автомобиле около его дома и ждала, пока он выйдет. После этого случая мужчине стали приходит сообщения с угрозами, в том числе с пожеланиями смерти. В день ему приходили иногда до 500 СМС. В полицию он снова позвонил только в апреле 2018 когда, когда по камерам наблюдения узнал, что женщина проникла в его дом, когда никого не было. Арестовали Эйдес 8 апреля в душе преследуемого ею мужчины. Ей грозит уголовное наказание за преследование и незаконное проникновение в дом.

В Великобритании придумали, как лишить несовершеннолетних доступа к порно, и при этом сохранить анонимность посетителей таких сайтов. Власти планируют обязать такие ресурсы проверять возраст пользователей. Сейчас для этого используются банковские карты: пользователь вводит данные на сайте и таким образом подтверждает, что он совершеннолетний. Но при этом терялась анонимность: любой хакер мог выяснить, кто чем балуется на досуге... Тогда в Британском совете по классификации фильмов придумали способ подтверждать возраст анонимно, без необходимости вводить личные данные на порносайтах. Для этого пользователю нужно будет купить в киоске карточку с 16-значным кодом и ввести код на порносайте. Карточка будет стоить 10 фунтов стерлингов (около 800 рублей); при покупке продавец может попросить показать паспорт или водительские права. Эти же "порно-пропуска" в перспективе можно будет использовать для покупки товаров с возрастными ограничениями (например, алкоголя или холодного оружия). Теперь будет не "дядя, купите пива/сигарет, а то не продают", а "дяденька, порно-пропуск купите пожалуйста, оочень надо уже". =)

Музыкальная пауза!

Сново промо "Дэдпул 2". Исполнитель роли супергероя Райан Рейнольдс принял участие в южнокорейском шоу «Певец в маске». По задумке шоу, никто из зрителей до конца выступления не подозревает, кто скрывается под маской. Нередко там появляются и знаменитости.

Рейнольдс пел в маске единорога песню «Tomorrow» из мюзикла «Энни» 1982 года. Корейская аудитория оценила выступление актёра, а когда он раскрыл себя — все начали визжать от удивления.



Запись выпуска доступна в двух частях: с выступлением и реакцией на раскрытие.

Интересная новость для фанатов "Игр престолов"!

В Филиппинах прошли ежегодные соревнования World’s Strongest Man 2018, которые определяют самого сильного человека на планете. Каждый участник должен был проявить себя в 16 разных упражнениях на силу. Лучшим, и соответственно, сильнейшим на Земле на этот раз стал Хафтор Бьёрнсон из Исландии.

Знаете, кто это? Это же Григор «Гора» Клиган из сериала!

Узнали?

В галерее - весенние творения автора levshina.irina. Представляете, это все из ПЛАСТИЛИНА! Невроятно просто: