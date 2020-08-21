21 августа: собачья соцсеть и кот-клептоман, ворующий только обувь

Доброе утро, товарищи! Вот мы и добрались до пятницы. Заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

Одно сплошное солнце! Все выходные на небе не тучки, а температура воздуха прогреется до +25 градусов. Берем крем от загара и бежим принимать солнечные ванны.

Разработчики из казанского бизнес-инкубатора «ИТ-парк» запустили приложение Dogger, напоминающее социальную сеть для владельцев собак. Об этом сообщает Rusbase.

После регистрации в приложении можно заполнить собственный профиль и добавить в него своих питомцев. Также соцсеть позволяет делиться анонсами мероприятий для собак и общаться с другими пользователями.

Внутри есть карта, на которой отмечены ветеринарные клиники, зоомагазины и заведения, куда можно прийти с питомцем.

Пока приложение работает только на устройствах с Android, но создатели Dogger планируют выпустить версию и для iOS. Скачать его можно здесь.

Ранее московский приют «Супер Собака» и анимационная студия Petrick запустили сайт знакомств с собаками, где можно найти питомца, познакомиться с ним и забрать его из приюта. На сайте представлены анкеты каждой собаки, а также анимационный ролик, озвученный кем-то из знаменитостей.

Знаете, что лучше всего помогает настроится на пятничную волну? Конечно же, Меладзе! Сегодня слушаем нетленочку «Текила-любовь» в акустической версии.

В американском штате Пенсильвания живет кот Джордан, и у него есть необычное хобби: он ворует обувь. О нем пишет Bored Panda.

Причем Джордан рецидивист-оптовик: он устроил дома у своей хозяйки Би Джей Росс целый склад обуви. Женщина даже создала на Facebook группу, в которой выкладывает снимки обуви, добытой ее котом.

Судя по самодовольному виду, Джордан нисколько не стыдится своего хобби.

Его хозяйка рассказала, что кот уходит охотиться по ночам и возвращается домой с добычей в зубах. Росс повесила на него трекер, чтобы отследить его перемещения, и, стоит отметить, Джордан довольно много путешествует.

Кроме того, во дворе дома Росс установила камеру, которая снимает воришку по ночам. Женщина поделилась и видео с места преступления.

Заводя дома питомца, стоит ожидать того, что с этого момента ваша жизнь будет на 80% состоять из его баловства и проказ. И не важно, какого размера ваш любимчик — количество веселья, которое он привнесёт в вашу жизнь, совершенно не зависит от количества его килограммов. Поэтому счастливым хозяевам только и остаётся, что фотографировать странности своих питомцев и умилять ими не только себя, но и пользователей сети.

Хорошего дня и веселых выходных!