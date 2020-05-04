4 мая: терапия кроликами и «вышка» ушла в Minecraft

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P.S. А расскажите в комментариях, а вы работаете сегодня? Чем занимаетесь на самоизоляции?

О погоде: сегодня, в понедельник, 4 мая нас всех ждет тепло. Температура воздуха прогреется до +19 градусов. Но синоптики также не исключают, что днем может пойти дождь. Так что, если вдруг соберетесь выходить на улицу, не забудьте зонтик.

3 мая национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» официально открыл собственный цифровой корпус в популярной компьютерной игре Minecraft, пишет «Медуза».

Строительство виртуальной копии учебного корпуса, располагающегося на Покровском бульваре в Москве, началось в середине марта — после перехода студентов на режим самоизоляции (хотя учащиеся не связывают свою идею только с коронавирусом). Руководство вуза поддержало студенческую инициативу.

Желающим попасть на открытие цифровой «Вышки» предложили заполнить специальную форму, после чего им на электронную почту высылались подробные инструкции по установке и входу в игру.

На открытии виртуального корпуса перед студентами выступил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. После этого для учащихся провели экскурсию по учебному заведению и несколько лекций, показали выставку мемов, а также организовали концерт с участием Валерия Меладзе. В будущем, помимо лекций и развлекательных мероприятий, вуз намерен проводить в цифровом корпусе дни открытых дверей.

Идею студентов ВШЭ по открытию представительств в Minecraft поддержали уже восемь российских университетов, которые тоже занялись виртуальным строительством: это МГУ, СПбПУ, МФТИ, РЭУ имени Плеханова, Шанинка, Пермская Вышка, МГПУ и Лицей НИУ ВШЭ.

Без лишних слов хочу посоветовать вам сегодня с утра послушать группу AWOLNATION и их новую песню Mayday!!! Fiesta Fever. Наслаждайтесь!

Минутка терапии и умиления. Даже самое черствое сердечко не сможет не дрогнуть при виде этих милейших созданий. Посмотрите в нашей галерее, как пользователь bluecloverrabbitry любовно держит маленьких кроликов на ладошке. Ну разве они не прелесть?!



Хорошего дня и не болейте!