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Утро в Туле
26 сентября: трехгрудые красотки и «Игры престолов»

26 сентября: трехгрудые красотки и «Игры престолов»

Доброе утро, товарищи! Среда – маленькая пятница. И пусть эта «тестовая» пятница пройдет легко! Стало прохладнее, но в любимом свитере вполне уютно, особенно если на улице светит солнышко.

Погода, кстати, сегодня очень даже! Особенно, если вспомнить, что вчера дул премерзкий ветер и небо плотно затянуто свинцовыми тучами. Так что радуемся солнышку, но не забываем зонтик – вечером все же возможен дождь.

 

Образец дружбы: в Англии гончая по имени Бу Рэдли прекрасно ладит с сорокой Майком. Пернатый питомец в доме художника Стива Рострона появился четыре месяца назад. Мужчина подобрал раненного птенца на улице, вылечил, но птичка отказалась улетать. Наверное, не могла бросить своего нового друга))

 

А в Милане меж тем по по подиуму прошлись трёхгрудые модели. Всё ради будущего, которое мы заслуживаем. Рассказываем вкратце: уличный бренд GCDS решил удивить ценителей высокой моды, выпустив коллекцию нарядов для рейв-вечеринок, в числе которых были кислотные топики, поддерживающие сразу три груди. Грудь конечно же была протезом.  Оказалось, что трёхгрудые красотки являлись символами вымышленного будущего, где модные тенденции и модельеры задают не только тренды в одежде, но и человеческого тела.

Об этом свидетельствовали неоновые вывески «GCDS Corp — это твой единственный Бог», а также принципы самих модельеров, которые выступают за свободу самовыражения и бодипозитив.

 

Замечательная новость для фанатов «Игры престолов». Создатели сериала превратят декорации в парки развлечений!!! Телекомпания HBO создаст аттракцион из Винтерфелла и Чёрного замка в Северной Ирландии. Кроме этого можно будет увидеть Королевскую гавань, декорации для которой были построены возле Армоя. Ещё одна часть гавани, которая находится в хорватском Дубровнике, уже несколько лет принимает фанатов сериала.

В парках будут выставлены также декорации, костюмы, артефакты и другие интересные вещи со съёмок «Игры престолов». Финальный же сезон культового сериала выйдет в следующем году. 

 

А теперь минутка зависти: французский художник Patrick Commecy превращает скучные стены зданий в произведения искусства. Вот бы в Туле такие картины появились! 

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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