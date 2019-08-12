12 августа: робособаки и обаяшка пес на предсвадебной фотосессии

Доброе утро! Для хорошего настроения и бодрости можно начать свой день с зарядки, вкусного завтрака и порции позитивных новостей.

За окном сегодня +23 и переменная облачность. Вообще в ближайшие дни погода немного нас порадует.

В сети появилось очередное видео с доказательствами технологического прогресса. Китайские разработчики запрягли в упряжку робособак. Получилось забавно.

В сети обсуждают необычные кадры семейной фотосессии, в которой приняли участие молодые люди, готовящиеся к свадьбе. Вместе с ними в предсвадебной фотосессии принял участие их пес.

Он настолько рассмешил пользователей, что кадры с ним стали вирусными. Главного героя зовут Тор, ему 9 месяцев.

И еще одна новость из мира технологий. Благодаря стараниям ученый искусственный интеллект научился вязать вещи. Чтобы связать шапку и перчатки не нужно обладать специальными знаниями, достаточно найти свою фотографию. По ней искусственный интеллект воссоздаст 3D модель размера головы и или руки. Получившийся макет загружается в вязальную машину, последняя за короткое время автоматически создает нужного вещь.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Кэти Перри на песню Small Talk. Лирическое видео посвящено проблемам между возлюбленными.

В галерее сегодня немного природы из аккаунта @janske.