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Утро в Туле
12 августа: робособаки и обаяшка пес на предсвадебной фотосессии

12 августа: робособаки и обаяшка пес на предсвадебной фотосессии

Доброе утро! Для хорошего настроения и бодрости можно начать свой день с зарядки, вкусного завтрака  и порции позитивных новостей.

 

За окном сегодня +23 и переменная облачность. Вообще в ближайшие дни погода немного нас порадует.

 

 

В сети появилось очередное видео с доказательствами технологического прогресса. Китайские разработчики запрягли в упряжку робособак. Получилось забавно.

 

В сети обсуждают необычные кадры семейной фотосессии, в которой приняли участие молодые люди, готовящиеся к свадьбе. Вместе с ними в предсвадебной фотосессии принял участие их пес.

Он настолько рассмешил пользователей, что кадры с ним стали вирусными. Главного героя зовут Тор, ему 9 месяцев.

 

И еще одна новость из мира технологий. Благодаря стараниям ученый искусственный интеллект научился вязать вещи. Чтобы связать шапку и перчатки не нужно обладать специальными знаниями, достаточно найти свою фотографию. По ней искусственный интеллект воссоздаст 3D модель размера головы и или руки. Получившийся макет загружается в вязальную машину, последняя за короткое время автоматически создает нужного вещь.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Кэти Перри на песню Small Talk. Лирическое видео посвящено проблемам между возлюбленными.

 

  В галерее сегодня немного природы из аккаунта @janske.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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