16 декабря: самый длинный железнодорожный маршрут в мире и конструктор Lego по сказке «Морозко»

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И зонтик не забыть, и шапку надеть. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха в городе будет в районе 0 градусов.

Отличная новость для любителей атмосферных путешествий на поезде: теперь из Португалии в Сингапур можно добраться по железной дороге. Новый маршрут проходит по территории 13 стран. В их числе Германия, Испания, Франция, Россия, Китай, Монголия, Лаос, Таиланд и Малайзия. Протяженность пути составляет 18,65 тысяч километров. Теперь это самый длинный железнодорожный маршрут в мировой истории.

Его обнаружили пользователи Reddit, обратив внимание на недавно открывшийся участок железной дороги между городами Ботен и Вьентьян в Лаосе. Строительством этого отрезка занимался Китай в рамках программы «Один пояс, один путь». На осуществление проекта, как уточняют в The Times, ушло пять лет и почти шесть миллиардов долларов.

Юзеры медиаплатформы совместно с экспертом по международным железнодорожным пассажирским перевозкам Марком Смитом рассчитали, что поездка от Лагуша в Португалии до Сингапура займет три недели. Это время с учетом пересадок с одного поезда на другой. Смит считает, что маршрут станет популярным среди туристов.

Главное преимущество этого маршрута — экологичность. Путешествие из Португалии в Сингапур на поезде оставит гораздо меньший углеродный след, чем перелет на самолете. Однако в период пандемии у такого способа перемещения есть свои минусы.

Так, пассажирам придется пересекать границы сразу нескольких государств, а с учетом карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 это может быть сопряжено с рядом трудностей. Транспортное сообщение между некоторыми странами по-прежнему остается закрытым из-за риска увеличения заболеваемости. По цене путешествие тоже получится недешевым и обойдется примерно в 1350 долларов. Об этом сообщается в Mashable SEA.

Сегодня слушаем FINNEAS — Optimist.

Компания Lego представила новый конструктор — с Настенькой и дедушкой Морозко. Фотографии набора появились в официальном инстаграм-аккаунте Lego в России.

В компании отметили, что концепт конструктора создал петербургский художник Артем Бизяев. Он уже рисовал концепт для конструктора Lego по мотивам русских сказок про Бабу Ягу.

Среди кошек можно найти самых разных питомцев: пушистых и лысых, весёлых и тихих, дружелюбных и не очень. С разнообразием размеров у них тоже всё в порядке, ведь среди них есть и совсем крошки, и настоящие гиганты. Причём достигать впечатляющих размеров коты могут и в длину, и в ширину. А некоторые так и вовсе выглядят здоровяками за счёт своей невероятной пушистости. Здесь мы собрали несколько питомцев, которые поразили нас своими размерами, полученными самыми разными способами.

Хорошего дня и огромного настроения!