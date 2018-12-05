5 декабря: Хоккейное безумие и хозяйственные бобры

Доброе утро!

Судя по прогнозу погоды, сегодня выпадет снежок:

Начнем утро с мини-мультика — конечно, про любимого кота Саймона. В новом скетче котик сражается с сильным ветром:

Капелька милоты.

В США пара бобров зашла в супермаркет за продуктами. Купить ничего не удалось — видимо, дороговато. Да еще эти проклятые консультанты не дают спокойно пошопиться:

Новости!

Появился робот, который опускает за вами сиденье унитаза! SmartNudge — это миниатюрное, но весьма полезное изобретение, разработчики которого сейчас проводят кампанию на Kickstarter. Это устройство гарантирует, что сиденье унитаза всегда будет находиться в опущенном положении. Основной блок крепится на внешнюю сторону бачка с помощью магнита или липкой наклейки. Оно состоит из датчика, регистрирующего положение сиденья, а также манипулятора. Работает робот очень просто. Как только вы поднимаете сиденье в вертикальное положение — датчик фиксирует это и запускает обратный отсчет с 90-секундным таймером. Этого с лихвой хватит для того, чтобы справить малую нужду. Как только 90 секунд истекают — манипулятор отталкивает сиденье, и оно возвращается в горизонтальное положение. Чтобы пластиковый круг от этого всякий раз не падал с грохотом, в комплекте к SmartNudge идут амортизаторы. Устройство может как работать в автономном режиме, так и управляться по Wi-Fi. Кроме того, по заверениям разработчиков робот может выучить несколько голосовых команд — так что теперь вы сможете командовать своим унитазом в любое время. Вот оно, будущее!

На матче Американской хоккейной лиги между командами «Херши Беарз» и «Бингемтон Девилз» зрители бросили на лед 34?798 мягких игрушек. Так прошла ежегодная благотворительная акция Teddy Bear Toss. Пожертвованные зрителями игрушки отправляют в несколько десятков благотворительных организаций. В 2018-м был установлен рекорд по числу собранных игрушек — годом ранее на домашней площадке «Херши Беарз» на льду оказалось около 25 тысяч плюшевых зверей.

И продолжаем про хоккей. В Казани болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» Ильяс Хасаншин выиграл приз в миллион рублей, попав в ворота от противоположной лицевой линии. Их закрыли специальным щитом с небольшим отверстием, куда в итоге и залетела шайба. Просто фантастическое везение:

Музыкальная пауза.

Компьютерный оркестр из флоппи-дисководов исполнил «Богемную рапсодию» группы Queen:

И интересненькое для киноманов.

Накануне вышел полноценный трейлер «Капитана Марвел» с Бри Ларсон.

Картина расскажет про Кэрол Дэнверс, которая когда-то хотела стать лучшим пилотом в мире. Но в результате столкновения с инопланетными расами она приобретает суперсилы и становится, возможно, самой могущественной героиней в мире. Ей предстоит защитить Землю и дать отпор скруллам, которые хотят захватить планету. Это будет не так просто, ведь они умеют принимать любой облик… Зато Капитан Марвел будет не одна — в команде с ней молодой Ник Фьюри, причём пока ещё с двумя глазами :) К слову про Фьюри — в самом конце трейлера нам показывают подозрительную кошку, возможно, неспроста…

Премьера в России 7 марта!

На Всемирном фестивале архитектуры выбрали самые эффектные архитектурные снимки этого года. Добро пожаловать в галерею!