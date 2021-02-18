18 февраля: панда в сугробе, самая бесполезная машина и очень холодные фотографии

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле днем пройдет небольшой снег и до -14 градусов. Ближе к вечеру столбики термометров начнут опускаться до -22.

В Московском зоопарке показали, как трехлетняя панда по кличке Диндин радуется снегу. Она играет с шиной, пытается свалить елку и падает с качелей.

«Для нашей пандочки Диндин снег — это сплошное развлечение. Можно кататься с горки, с размаху плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним», — написано в группе зоопарка «ВКонтакте».

Ранее на YouTube-канале Московского зоопарка было опубликовано видео, на котором панда катается с горки, покрытой снегом.

Снегопад в Москве побил суточный рекорд по количеству выпавшего снега в этот день. Предыдущий рекорд зафиксировали почти полвека назад, в 1973 году. Высота сугробов в некоторых районах достигла полуметра. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сильный снегопад, скорее всего, продлится до воскресенья.

Панда Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке «Волонг». Как указано на сайте зоопарка, панды Диндин и Жуи прилетели в Москву из Китая в 2019 году. «Это поистине знаковое событие, отметившее 70-летие дипломатических отношений между Китаем и Россией», — указано в сообщении. К содержанию панд в зоопарке готовились с 2016 года.

Одна из лучших арт-роковых команд Британии эпохи десятых уверенно проносит это звание и в новое десятилетие. Самый приятный момент их четвертого альбома – дуэт с Шарлоттой Генсбур. Сегодня слушаем Django Django – Waking Up.

В прошлом году 85-летние супруги из Израиля провели четыре недели в полной изоляции. Из-за коронавируса они не выходили на улицу и ни с кем не виделись. Чтобы не заскучать, пара заперлась в подвале, где из старых инструментов построила так называемую бесполезную машину. То есть устройство, состоящее из молоточков, пружин и фрагментов других механизмов. Оно не решало никаких задач, просто работало.

Год спустя бесполезную машину выставили в музее науки имени Блумфилда в Иерусалиме. По крайней мере, так утверждает сын авторов устройства, выложивший видео с машиной на реддите. Чтобы посмотреть видео целиком, нажмите на картинку.

Сын рассказал, что его мама – школьный учитель на пенсии. Отец был механиком, рабочим на стройке, а позже – владельцем магазина хозяйственных товаров. Так он и собрал свою коллекцию инструментов, из которой построена машина. В колледже он не учился, зато получил профессионально-техническое образование. Около 35 лет назад отец увлекся строительством бесполезных машин. Таким образом он хотел заинтересовать детей наукой.

При этом бесполезная машина, выставленная в музее науки, — первый совместный проект супругов за 64 года в браке.

С конца прошлой недели во многих штатах США установились рекордно низкие температуры. Как сообщает Интерфакс, больше всего пострадал Техас, более 4,4 млн человек остались без электричества, есть погибшие. Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, старающихся не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, где жители совершенно не привыкли к такой погоде.

Хорошего дня и жаркого настроения!