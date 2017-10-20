20 октября: Лучшие костюмы для Хэллоуина-2017

Доброе утро! Урааа, пятницааа!!!

Уже есть планы на выходные? Если нет, Myslo поможет определиться! Велкам в наш еженедельный обзор событий на уик-энд. Макс Корж, премьера в Театре юного зрителя, выставка работ Леонара Джарадды и многое другое — на этих выходных в Туле:

Кстати, на этих выходных синоптики обещают похолодание и ночные заморозки до -3. Ну что, меняем планы и проводим весь уик-энд в очереди на шиномонтаж?)

Начинаем с милоты.

Школьница из Севастополя изобрела первый в мире спортивный тренажер для кошек под названием CatNFit (Cat&Fit). Он представляем собой комплекс "умных" кормушек. Благодаря конструкции простого устройства, кошка может пробежать прямо в квартире более 2 км и подняться на 100 - 200 метров в высоту, чтобы съесть порцию корма. Подробнее об изобретении можно почитать здесь, а принцип работы - посмотреть в этом видео:

А теперь мультик!

Котики из "Simon's Cat" залипают в телевизор:

Новости! Сегодня в честь пятницы - специальная подборка(пардон, так или иначе про алкоголь).

В пабе в Загребе (Хорватия) попугай ара по кличке Джек помогает посетителям открывать бутылки! Очень здорово у него получается:

Фантастическая по своей абсурдности новость. На Винном саммите в Абрау-Дюрсо 14 октября выбрали победителей Кубка Союза виноградарей и виноделов России — 2017 (Кубок СВВР-2017). В номинации «Лучшее игристое вино, сделанное резервуарным методом» жюри признало лучшим «Российское шампанское», произведенное в самом солнечном городе России - Санкт-Петербурге. Всем же известны знаменитые питерские виноградники?=)) На самом деле на петербургский винзавод привозят уже готовое вино, которое в Петербурге дорабатывают «на свой вкус». Но все равно заголовки с этой информации звучат великолепно!

И о сибирской силушке молодецкой. В Омске полицейские нашли в машине 60-летнего пенсионера 13 коробок настойки боярышника, 360 литров спирта и 500 пачек сигарет. Естественно, без акцизных марок. Владелец "добра" заявил, что все это сделал сам и припас для "личного потребления". Стратегический запас на всю пенсию! Отличная иллюстрация от "Лентача":

Продолжаем заданную тему.

Итальянцы тестируют русские закуски под водку. И, конечно же, саму водку:

И идеи для предстоящего Хэллоуина.

Какие костюмы популярны в этом году?

В сети появился рейтинг самых популярных костюмов этого года. В этом исследовании анализировали запросы людей в поисковиках, а также картинки, которые чаще всего сохраняют в Pinterest:

Клоун Пеннивайз

Герои "Красавицы и Чудовища"

Жираф (wtf?!)

Чудо-женщина

Кто-нибудь из "Игры Престолов"

Спасатели Малибу

Единорог

Русалочка

Персонажи сериала "Очень странные дела"

Хиппи

В галерее - веселая подборка животных с плохим характером.