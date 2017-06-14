14 июня: Красотки Playboy, волосатый купальник и дегустация борща

Доброе утро! На работу неохота. Охота опять длинные выходные, которые теперь, о ужас, будут только в ноябре... Вся надежда на отпуск.

Когда день начинается с мультика, он просто не имеет права быть плохим. К тому же если это новинка от канала Simon's Cat! Итак, "Один год из жизни кота":

А теперь видео к завтраку. Американские дети пробуют русскую еду. Правда, блюда не слишком детские - блины с икрой, борщ, пельмени... Кажется, даже русские дети не всегда оценят такое. И тем не менее, эти ребята даже нашли кое-что вкусненькое в нашей кухне:

Новости!

Компания Beloved Shirts к лету выпустила слитный купальник с принтом "мужской волосатый торс". Также компания выпускает футболки и пижамы с аналогичным принтом. Серия называется «Сексуальная грудь» (если что, купить можно здесь). Выглядит преотвратительно, прямо хочется выплюнуть блины с икрой.

На выходных в Калифорнии испекли самую длинную в мире пиццу. Длина блюда составила 2092 метра. В установлении рекорда участвовали несколько десятков поваров. Они начали готовку в 7 вечера 11 июня и закончили лишь на следующее утро. Рекорд уже зафиксирован представителем Книги Гиннесса.

И гаджет для фанатов спорта и ЗОЖ - беговая дорожка Water Walker! Ее можно поставить в зале или дома и при этом бегать… под водой! То есть вы одновременно бежите и купаетесь, как бывает, например, на мелководье в море. При этом мышцы испытывают немалую нагрузку из-за высокого сопротивления воды. У устройства есть базовые настройки, какие есть у любой дорожки — скорость движения, режимы, но к ним добавляются функции, напоминающие о джакузи, например, температура воды. Более того, в устройство встроены водяные насосы, создающее встречное движение воды — это позволяет увеличить сопротивление. Ну и, наконец, движение полотна всегда можно отключить и использовать Water Walker просто как спа. Короче, мастхэв.

Мааааленькая музыкальная пауза. Йоркширский терьер по кличке Дейзи из Америки любит рэпера Кендрика Ламара. И даже выполняет его "команды"! Вот, например, что происходит, когда в песне «Humble» звучит фраза «сидеть»:

Подарок для сильной половины читателей Myslo. Cемь моделей Playboy воссоздали свои знаменитые обложки, сделанные в 70-90-х.

Кимберли Конрад Хефнер, бывшая жена основателя Playboy, август 1988-го:

Шарлотта Кемп, октябрь 1983-го:

Кэти Сент Джордж, октябрь 1981-го:

Моника Сент Пьер, июнь 1979-го:

Рене Тенисон, июнь 1990-го:

Кэндес Коллинс, февраль 1979-го:

Лиза Мэттьюс, июнь 1991-го:

Признавайтесь, кто чей фанат. Участвуем в голосовании!)))

В галерее - кусочек настоящего лета. Макро-фотографии Magda Wasiczek. Хорошего вам дня!

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Кто из семи моделей Playboy, решившихся на "камбэк", нравится вам больше: