17 мая: 101-летний парашютист и астронавт-видеограф

Доброе утро, Тула! Коротко о погоде: дожди, дожди, дожди...

Но нам есть, чем вас порадовать в столь суровую погоду.

Французский астронавт Тома Песке снял Землю из открытого космосе, где они выполняли различные работы, в том числе смазали манипулятор «Канадарм2», провели осмотр радиаторного клапана и заменили несколько камер на японском сегменте МКС. В ходе ремонта Песке удалось запечатлеть вид на станцию и на Землю.

В Манчестере руководитель турагентства Invasion заполнил офис компании разноцветными шариками. Видеозапись случившегося опубликовали на YouTube-канале Business Insider UK 11 мая. За пять дней ролик просмотрели более 660 раз.

Как отмечается в подписи к клипу, чтобы заполнить пространство, понадобилось около 250 тысяч шариков.

Дизайнер Андреа Антони (Andrea Antoni) из Италии фотографирует образцы оттенков цветовой модели Pantone на фоне пейзажей с этими оттенками. Получившиеся снимки он публикует в своём инстаграме.

Увлечение началось с того, что однажды дизайнер сделал особенно яркое фото, попытался совместить его с палитрой Pantone и был очарован результатом.

С помощью своих снимков он хочет напомнить зрителям, насколько многоцветен окружающий мир, а заодно зафиксировать некоторые собственные эмоции, связанные с тем или иным местом.

Эти изображения отражают то, как я вижу мир, или хранят память о разных местах. А некоторые демонстрируют ощущения, которые эти места пробуждают во мне, - говорит дизайнер.

Система подбора цвета, придуманная американской фирмой Pantone Inc, считается стандартной и используется дизайнерами по всему миру.

101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес стал самым пожилым парашютистом в мире.

Хейес совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней. Прежний обладатель рекорда, канадец Арман Гендро (Armand Gendreau), установил его в возрасте 101 года и трех дней.

Вместе с Хейесом прыгнули его родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли. Целью акции был сбор средств для благотворительной организации The Royal British Legion, которая помогает ветеранам.

Во время Второй мировой войны Хейес участвовал в высадке в Нормандии, а затем сражался во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии, награжден орденом Почетного легиона.

Хейес хотел заняться парашютным спортом с 90 лет, но жена его отговаривала. Он совершил первый прыжок только после смерти супруги. К тому времени ему исполнилось 100 лет.

Белорусская компания, занимающаяся производством дверей, предложила покупателям пересесть на деревянные велосипеды.

По словам изготовителя, в основу производства велосипедов закладываются ходовые качества, «насколько легко, приятно и эффективно потребитель сможет на нем кататься». Древесина находится только в основе рамы, для изготовления рулевой трубы, каретки и других компонентов используются стальные сплавы.

Велосипед с рамой из берёзы стоит 1890 белорусских рублей (около тысячи долларов), с рамой из ясеня — 2290 белорусских рублей (около 1210 долларов).

Цена зависит от пожеланий заказчика и комплектации.

В минимальной комплектации отсутствуют передние тормоза и предусмотрено минимальное количество обвесов. На деревянную раму даётся пятилетняя гарантия. Весит велосипед 21 килограмм.

Велосипеды производятся вручную. В качестве бонуса компания предлагает изготовление персональной таблички под седло с надписью или логотипом.

Деревянные велосипеды производились в Белоруссии ещё в первой половине прошлого века. Один из таких экземпляров, полностью созданный из дерева в 1933 году, хранится в Музее белорусского Полесья.